УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ АБХАЗСКИХ СПОРТСМЕНОВ НА ВСЕРОССИЙСКОЙ СПАРТАКИАДЕ
Сухум. 31 августа 2022. Абхазия-Информ. Подходит к завершению I Всероссийская спартакиада среди сильнейших спортсменов, участие в которой приняли абхазские спортсмены: борец Инар Кетия, теннисистка Амина Аншба, тяжелоатлет Элкан Гвазава. В турнире по конкуру приняла участие супруга прославленного абхазского спортсмена Харлама Симония – Наталия.
Абхазские спортсмены достойно выступили на Спартакиаде. Такое мнение высказал председатель Государственного комитета по делам молодежи и спорту Джемал Губаз.
«Для нашей республики участие абхазских спортсменов в таком масштабном спортивном событии имеет очень важное значение. Я искренне хочу поздравить абхазских спортсменов, которые показали отличные результаты: Элкан Гвазава стал третьим, Амина Аншба завоевала весь комплект наград, Инар Кетия не занял призового места, помешала травма, но выступил достойно, показал свое мастерство и профессионализм. Эти ребята – гордость для всей Республики Абхазия. Мы следили за ходом соревнований, радовались победам и медалям. Видно, что спортсмены всецело отдают себя спорту, а это возможно только если любишь свое дело. Я хочу, чтобы наши спортсмены эту любовь не теряли, а их достижения только росли. И я уверен, что в будущем мы увидим больше абхазских спортсменов на спартакиаде сильнейших», – сказал Джемал Губаз.
Он также поблагодарил тренеров и наставников молодых спортсменов за усердный труд, который способствовал достижению отличных результатов.
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