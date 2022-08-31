 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ ИЛИ ПРОТИВОРЕЧИЯ: К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ВСТУПЛЕНИЕ АБХАЗИИ В СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
августа 31 2022

ПЕРСПЕКТИВЫ ИЛИ ПРОТИВОРЕЧИЯ: К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ВСТУПЛЕНИЕ АБХАЗИИ В СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО

Абхазия может присоединиться к Союзному государству России и Беларуси. Об этом в эфире «Соловьев live» заявил…
БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
июня 28 2022
БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
июня 24 2022
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ

В мире

ПЕЛОСИ ЗАЯВИЛА О ПОДДЕРЖКЕ США ТАЙВАНЬСКОЙ ДЕМОКРАТИИ
августа 02 2022

ПЕЛОСИ ЗАЯВИЛА О ПОДДЕРЖКЕ США ТАЙВАНЬСКОЙ ДЕМОКРАТИИ

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что ее визит на Тайвань следует рассматривать как свидетельство…
НА 17 ИЮЛЯ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ НАЗНАЧЕН РЕФЕРЕНДУМ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РОССИИ
мая 13 2022
НА 17 ИЮЛЯ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ НАЗНАЧЕН РЕФЕРЕНДУМ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РОССИИ
ПАТРУШЕВ ПОРУЧИЛ ГОТОВИТЬ БУНКЕРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РФ
апреля 29 2022
ПАТРУШЕВ ПОРУЧИЛ ГОТОВИТЬ БУНКЕРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РФ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ АБХАЗСКИХ СПОРТСМЕНОВ НА ВСЕРОССИЙСКОЙ СПАРТАКИАДЕ

Новости Среда, 31 августа 2022 21:09
Оцените материал
(0 голосов)
УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ АБХАЗСКИХ СПОРТСМЕНОВ НА ВСЕРОССИЙСКОЙ СПАРТАКИАДЕ

Сухум. 31 августа 2022. Абхазия-Информ. Подходит к завершению I Всероссийская спартакиада среди сильнейших спортсменов, участие в которой приняли абхазские спортсмены: борец Инар Кетия, теннисистка Амина Аншба, тяжелоатлет Элкан Гвазава. В турнире по конкуру приняла участие супруга прославленного абхазского спортсмена Харлама Симония – Наталия. 

Абхазские спортсмены достойно выступили на Спартакиаде. Такое мнение высказал председатель Государственного комитета по делам молодежи и спорту Джемал Губаз. 

«Для нашей республики участие абхазских спортсменов в таком масштабном спортивном событии имеет очень важное значение. Я искренне хочу поздравить абхазских спортсменов, которые показали отличные результаты: Элкан Гвазава стал третьим, Амина Аншба завоевала весь комплект наград, Инар Кетия не занял призового места, помешала травма, но выступил достойно, показал свое мастерство и профессионализм. Эти ребята – гордость для всей Республики Абхазия. Мы следили за ходом соревнований, радовались победам и медалям. Видно, что спортсмены всецело отдают себя спорту, а это возможно только если любишь свое дело. Я хочу, чтобы наши спортсмены эту любовь не теряли, а их достижения только росли. И я уверен, что в будущем мы увидим больше абхазских спортсменов на спартакиаде сильнейших», – сказал Джемал Губаз. 

Он также поблагодарил тренеров и наставников молодых спортсменов за усердный труд, который способствовал достижению отличных результатов.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 31 августа 2022 21:14

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « УТВЕРЖДЕНЫ РАЗМЕРЫ ПОСОБИЙ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА АБХАЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ В АБХАЗИИ ВОЗОБНОВЯТ СКРЫТОЕ ПАТРУЛИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.