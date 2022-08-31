УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ АБХАЗСКИХ СПОРТСМЕНОВ НА ВСЕРОССИЙСКОЙ СПАРТАКИАДЕ

Абхазские спортсмены достойно выступили на Спартакиаде. Такое мнение высказал председатель Государственного комитета по делам молодежи и спорту Джемал Губаз.



«Для нашей республики участие абхазских спортсменов в таком масштабном спортивном событии имеет очень важное значение. Я искренне хочу поздравить абхазских спортсменов, которые показали отличные результаты: Элкан Гвазава стал третьим, Амина Аншба завоевала весь комплект наград, Инар Кетия не занял призового места, помешала травма, но выступил достойно, показал свое мастерство и профессионализм. Эти ребята – гордость для всей Республики Абхазия. Мы следили за ходом соревнований, радовались победам и медалям. Видно, что спортсмены всецело отдают себя спорту, а это возможно только если любишь свое дело. Я хочу, чтобы наши спортсмены эту любовь не теряли, а их достижения только росли. И я уверен, что в будущем мы увидим больше абхазских спортсменов на спартакиаде сильнейших», – сказал Джемал Губаз.



Он также поблагодарил тренеров и наставников молодых спортсменов за усердный труд, который способствовал достижению отличных результатов.