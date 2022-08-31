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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ВОЗОБНОВЯТ СКРЫТОЕ ПАТРУЛИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Новости Среда, 31 августа 2022 21:26
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В АБХАЗИИ ВОЗОБНОВЯТ СКРЫТОЕ ПАТРУЛИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Сухум. 31 августа 2022. Абхазия-Информ.Кабмин утвердил решение о проведении переговоров и подписании соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации об информационном взаимодействии и обмене информацией в электронном виде по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел. Документ представил министр Вальтер Бутба.

В соответствии с соглашением, будет организовано информационное взаимодействие в электронном виде в рамках действующих в отношениях между Абхазией и Россией международных договоров, компетентными органами по выполнению которых определены министерства внутренних дел обеих сторон.

В рамках настоящего соглашения не осуществляется обмен информацией, составляющей государственную тайну государств сторон. Компетентные органы государств сторон по запросам осуществляют взаимный обмен информацией в электронном виде с использованием программно-технических средств.

Также Кабмин утвердил решение о проведении переговоров и подписании протокола о внесении изменений в соглашение между МВД РА и МВД РФ о сотрудничестве органов внутренних дел приграничных регионов.

Министр внутренних дел Вальтер Бутба сообщил о возобновлении скрытого патрулирования дорожного движения.

«Возобновление скрытого патрулирования было вызвано необходимостью. Оно дисциплинировал водителей. Меня вызвали в Парламент, сказали, что камеры видеонаблюдения не сертифицированы и их надо убрать. Но ведь речь идёт о нарушениях ПДД, о безопасности населения. Я не мог спорить, но, если даже мы и убрали камеры, не нужно было распространять эту информацию. Люди думали бы, что пока всё действует», – сказал Вальтер Бутба.

Премьер-министр Александр Анкваб отметил, что скрытые формы патрулирования были раньше и будут, так как они эффективны.

Он также обратил внимание на увеличение числа ДТП.

«Из 180 ДТП в прошлом году – 100 было совершено участниками дорожного движения, у которых праворульные машины. За 7 месяцев 2022 года из 116 ДТП примерно 65 совершено на машинах с правым рулем. Это говорит о том, что такие машины являются источником повышенной опасности. Машины маленькие, не очень прочные, ездить нужно очень аккуратно. С правым рулем ездить намного сложнее, обгоны и маневры очень сложно осуществлять на таких машинах. Статистика – упрямая штука. Проблем много», – сказал Анкваб.

По словам министра Вальтера Бутба, статистика не отражает, сколько аварийных ситуаций создано праворульными машинами.

«Работа ведется колоссальная. У нас значительно снизился процент ДТП, совершенных лицами в алкогольном опьянении. Мы выполняем свою работу. Есть еще проблема: после ДТП, особенно со смертельным исходом, нам не дают возможность определить причину смерти. Мы не можем причину следственной смерти определить потому, что у нас это не практикуется. Есть ряд проблем, которые нужно сбалансировать и решать. Мы уже приобрели регистраторы, которые фиксируют скорость, и этот материал будет обоснованно использоваться в административной практике», – подытожил Бутба.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 31 августа 2022 21:31

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