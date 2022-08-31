ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ДЕТСКОМ КУЛЬТУРНОМ ФОРУМЕ В МОСКВЕ

Участники форума поделились своими впечатлениями, рассказали министру о том, что все прошло на высоком уровне.

Сухум. 31 августа 2022. Абхазия-Информ. Министр культуры Даур Кове встретился с делегацией, принимавшей участие в Международном детском культурном форуме в Москве.

«Хочется отметить высокий уровень организации мероприятия, профессиональный подход к делу, очень насыщенную и интересную программу. Все было здорово и полезно для нас», – сказала руководитель делегации Нинель Бжания.

С 24 по 28 августа было организовано свыше 60 мероприятий различных форматов: просветительские и фестивальные, мастер-классы, лекции, диалоги с деятелями культуры, творческие мастерские, круглые столы и др.

Форум впервые состоялся в Москве.