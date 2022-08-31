САМЫЕ ДЕШЁВЫЕ КУРОРТЫ НА СЕНТЯБРЬ НАЗВАЛИ НОВОСИБИРЦАМ

Сухум. 31 августа 2022. Абхазия-Информ.Стоимость туров на сентябрь снизилась почти по всем направлениям из-за окончания летних каникул и периода отпусков. Самые доступные по ценам путешествия в Абхазию — средняя стоимость путёвок на неделю составляет от 25 тысяч рублей. Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на туроператора.

Поездка в Египет обойдётся новосибирцу от 53 000 рублей, в Армению — 56 000, в Иран — 93 000, а в Бахрейн — порядка 100 000.