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Абхазия Информ

САМЫЕ ДЕШЁВЫЕ КУРОРТЫ НА СЕНТЯБРЬ НАЗВАЛИ НОВОСИБИРЦАМ

Новости Среда, 31 августа 2022 21:48
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САМЫЕ ДЕШЁВЫЕ КУРОРТЫ НА СЕНТЯБРЬ НАЗВАЛИ НОВОСИБИРЦАМ

Сухум. 31 августа 2022. Абхазия-Информ.Стоимость туров на сентябрь снизилась почти по всем направлениям из-за окончания летних каникул и периода отпусков. Самые доступные по ценам путешествия в Абхазию — средняя стоимость путёвок на неделю составляет от 25 тысяч рублей. Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на туроператора.

Поездка в Египет обойдётся новосибирцу от 53 000 рублей, в Армению — 56 000, в Иран — 93 000, а в Бахрейн — порядка 100 000.

Другой туроператор приводит цены за неделю на двоих. Самым дешёвым направлением снова стала Абхазия — от 26 000 рублей. За путешествие в Турцию придётся заплатить от 64 000, Египет — 80 000, ОАЭ — 100 000, а на Мальдивы — от 152 000 рублей.

Снижение стоимости фиксируют на туры в Абхазию и Турцию с 15 октября. В связи с сезонным фактором с сентября начинается повышение цены на путёвки в Египет, ОАЭ, Венесуэлу и на Мальдивы.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 31 августа 2022 21:54

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