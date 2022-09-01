ЖИТЕЛЬ ПЕРМИ УТОНУЛ В ГАГРЕ
Новости Четверг, 01 сентября 2022 21:28
Сухум. 1 сентября 2022. Абхазия-Информ.В акватории города Гагра, в районе Колоннады утонул житель Перми, Дмитрий Порозов,1985 года рождения. Сигнал о трагическом происшествии поступил в МЧС Абхазии в 17 часов 35 минут.
Тело погибшего доставлено в морг Гагрского ЦРБ. Причины трагедии устанавливаются.
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