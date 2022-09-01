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Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Новости Четверг, 01 сентября 2022 21:31
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ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Сухум. 1 сентября 2022. Абхазия-Информ.Должностными лицами таможенного поста «Псоу» в зоне таможенного контроля остановлено и подвергнуто таможенному осмотру автотранспортное средство, следовавшее из Российской Федерации управляемое гражданином Республики Абхазия.

В результате осмотра салонного отделения обнаружена и изъята алкогольная продукция, приобретенная в магазине беспошлинной торговли общим количеством 18 ед., объемом по 1 литру.  

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК. 

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 01 сентября 2022 21:33

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