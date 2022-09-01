ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА
Сухум. 1 сентября 2022. Абхазия-Информ.Должностными лицами таможенного поста «Псоу» в зоне таможенного контроля остановлено и подвергнуто таможенному осмотру автотранспортное средство, следовавшее из Российской Федерации управляемое гражданином Республики Абхазия.
В результате осмотра салонного отделения обнаружена и изъята алкогольная продукция, приобретенная в магазине беспошлинной торговли общим количеством 18 ед., объемом по 1 литру.
Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
Последнее от Super User
- АСТАНДА ТАРКИЛ ПОЗДРАВИЛА УЧЕНИКОВ С НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА
- АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДВИЖЕНИЯ «МАТЕРИ АБХАЗИИ ЗА МИР И СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
- ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ
- АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ УЧАЩИХСЯ, ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ С НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА
- ШКОЛА №9 ОТКРЫЛАСЬ ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА