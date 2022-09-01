ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Сухум. 1 сентября 2022. Абхазия-Информ. Должностными лицами таможенного поста «Псоу» в зоне таможенного контроля остановлено и подвергнуто таможенному осмотру автотранспортное средство, следовавшее из Российской Федерации управляемое гражданином Республики Абхазия.

В результате осмотра салонного отделения обнаружена и изъята алкогольная продукция, приобретенная в магазине беспошлинной торговли общим количеством 18 ед., объемом по 1 литру.



Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.