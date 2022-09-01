ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ ПО УКЛАДКЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
Сухум. 1 сентября 2022. Абхазия-Информ. У центрального входа Горской средней школы №10 им. Н. Лакоба уложена новая тротуарная плитка.
«Мы постарались завершить работы, чтобы дети 1 сентября зашли в школу с центрального входа, как и полагается», – сказал директор МУП «Благоустройство» Администрации г. Сухум Саид Кур-ипа.
Он уточнил, что замена тротуарной плитки идет на проспекте Аиааира на протяженности всего квартала между улицами Пушкина и Марра.
«Пришлось провести незапланированные ранее работы по замене воздушных линий электросетей на подземные кабели, чтобы перед зданием школы они не нависали. Мы ждали, когда СУЭС закончит свою часть работы, и после сразу приступили к укладке плитки. Сейчас идем дальше, и укладываем плитку ближе к перекрестку с ул. Марра», – уточнил Кур-ипа.
Также благоустроили газоны у школы – пока только засыпали землей, но к сезону засеют цветами.
Руководитель «Благоустройства» рассказал, что ремонтные работы по укладке тротуарной плитки проводятся еще и у средней школы №4.
«Непосредственно у школы на улице Джонуа плитка новая, но ближе к улице Ардзинба тротуар нужно было привести в порядок. И этим тоже параллельно занимаемся», – отметил Саид Кур-ипа.
Рабочие «Благоустройства» также продолжают работы по укладке тротуарной плитки и на отрезке улицы Гулиа у «Абхазфармации».
Об этом сообщает сайт столицы.
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