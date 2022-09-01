ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ АСЛАНА БЖАНИЯ С НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА

Поздравляю вас с началом учебного года.

1 сентября, наполненное радостными ожиданиями, всегда волнительно. Это особенный день для наших первоклассников, которые впервые переступая школьный порог, вступают в прекрасный и удивительный мир знаний.

Время учебы, как школьное, так и студенческое – это очень важная пора в жизни. Это период, когда раскрываются таланты, когда создается основа для достижений в сферах, с которыми вы, дорогие учащиеся, связываете свою профессиональную жизнь. На этом пути с вами всегда рядом ваши родные, педагоги.



Дорогие учащиеся, педагоги, родители, пусть в этом учебном году будут реализованы все задачи, которые вы ставите перед собой!



Желаю вам удачи и успехов!»