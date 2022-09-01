 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ ИЛИ ПРОТИВОРЕЧИЯ: К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ВСТУПЛЕНИЕ АБХАЗИИ В СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
августа 31 2022

ПЕРСПЕКТИВЫ ИЛИ ПРОТИВОРЕЧИЯ: К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ВСТУПЛЕНИЕ АБХАЗИИ В СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО

Абхазия может присоединиться к Союзному государству России и Беларуси. Об этом в эфире «Соловьев live» заявил…
БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
июня 28 2022
БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
июня 24 2022
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ

В мире

ПЕЛОСИ ЗАЯВИЛА О ПОДДЕРЖКЕ США ТАЙВАНЬСКОЙ ДЕМОКРАТИИ
августа 02 2022

ПЕЛОСИ ЗАЯВИЛА О ПОДДЕРЖКЕ США ТАЙВАНЬСКОЙ ДЕМОКРАТИИ

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что ее визит на Тайвань следует рассматривать как свидетельство…
НА 17 ИЮЛЯ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ НАЗНАЧЕН РЕФЕРЕНДУМ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РОССИИ
мая 13 2022
НА 17 ИЮЛЯ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ НАЗНАЧЕН РЕФЕРЕНДУМ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РОССИИ
ПАТРУШЕВ ПОРУЧИЛ ГОТОВИТЬ БУНКЕРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РФ
апреля 29 2022
ПАТРУШЕВ ПОРУЧИЛ ГОТОВИТЬ БУНКЕРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РФ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПОСЕТИЛ СРЕДНЮЮ ШКОЛУ №1 В СУХУМЕ

Новости Четверг, 01 сентября 2022 22:06
Оцените материал
(0 голосов)
АСЛАН БЖАНИЯ ПОСЕТИЛ СРЕДНЮЮ ШКОЛУ №1 В СУХУМЕ

Сухум. 1 сентября 2022. Абхазия-Информ.Президент Абхазии Аслан Бжания посетил среднюю школу №1 в Сухуме и поздравил учеников, учителей и родителей с началом учебного года.

Директор школы Нонна Делба, открывая торжественную линейку, отметила, что впервые за время существования школы  ее  посетил президент и это возлагает большую ответственность на педколлектив.

Она поздравила всех учеников с началом учебного года, а в особенности первоклассников. Директор пожелала им удачи, успехов в учебе и взаимопонимания с учителями. 

В своем выступлении Аслан Бжания отметил, что «школьная жизнь — это особое время в жизни каждого. Здесь вы учитесь писать и читать, впервые приобретаете друзей. Ваша школа носит имя Баграта Шинкуба, это возлагает на вас ответственность учиться еще лучше. В добрый путь!»

От главы государства  директору школы был вручен сертификат на приобретение компьютерной техники.   

Об этом сообщает сайт президента. 

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 01 сентября 2022 22:08

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ АСЛАНА БЖАНИЯ С НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА ШКОЛА №9 ОТКРЫЛАСЬ ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.