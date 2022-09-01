Директор школы Нонна Делба, открывая торжественную линейку, отметила, что впервые за время существования школы ее посетил президент и это возлагает большую ответственность на педколлектив.

Сухум. 1 сентября 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил среднюю школу №1 в Сухуме и поздравил учеников, учителей и родителей с началом учебного года.

Она поздравила всех учеников с началом учебного года, а в особенности первоклассников. Директор пожелала им удачи, успехов в учебе и взаимопонимания с учителями.



В своем выступлении Аслан Бжания отметил, что «школьная жизнь — это особое время в жизни каждого. Здесь вы учитесь писать и читать, впервые приобретаете друзей. Ваша школа носит имя Баграта Шинкуба, это возлагает на вас ответственность учиться еще лучше. В добрый путь!»



От главы государства директору школы был вручен сертификат на приобретение компьютерной техники.

Об этом сообщает сайт президента.