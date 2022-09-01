ШКОЛА №9 ОТКРЫЛАСЬ ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Торжественная церемония началась с государственного гимна Абхазии и поднятия флага страны. Также присутствующие почтили минутой молчания память погибших во время Отечественной войны народа Абхазии.

Сухум. 1 сентября 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания сегодня утром посетил армянскую среднюю школу № 9 имени О. Туманяна в Сухуме. Школа открылась после капитального ремонта.

«Праздник 1 сентября символизирует не только начало учебного года, но и ожидание новых интересных событий. Особенное волнение испытывают первоклассники и их родители. Я убежден, что учителя станут для первоклассников добрыми наставниками и проводниками в чудесную страну знаний. Сегодня для руководства, педагогического состава, учащихся и их родителей – вдвойне праздничный день. Школа открывает свои двери обновленная, преобразившаяся благодаря человеку, который учился здесь, бизнесмену Айку Зебеляну. Уверен, что это послужит стимулом для новых достижений и высот», – сказал он.

Глава государства пожелал школьникам в новом учебном году успехов и удачи.

Директору школы Азе Кейян вручили сертификат на покупку компьютерной техники для школы, а Айку Зебеляну благодарственное письмо и символ мужества и чести – набор кинжалов.



Далее Президент Аслан Бжания вместе с Айком Зебеляном перерезали символическую красную ленточку.