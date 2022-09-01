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Абхазия Информ

ШКОЛА №9 ОТКРЫЛАСЬ ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Новости Четверг, 01 сентября 2022 22:11
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ШКОЛА №9 ОТКРЫЛАСЬ ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Сухум. 1 сентября 2022. Абхазия-Информ.Президент Абхазии Аслан Бжания  сегодня утром посетил  армянскую  среднюю  школу  № 9 имени О. Туманяна в Сухуме. Школа открылась после капитального ремонта.

Торжественная церемония началась с государственного  гимна  Абхазии и поднятия флага страны. Также  присутствующие почтили минутой молчания память погибших во время Отечественной войны народа Абхазии.

«Праздник 1 сентября символизирует не только начало учебного года, но и ожидание новых интересных событий. Особенное волнение испытывают первоклассники и их родители. Я убежден, что учителя станут для первоклассников добрыми наставниками и проводниками в чудесную страну знаний. Сегодня для руководства, педагогического состава, учащихся и их родителей – вдвойне праздничный день. Школа открывает свои двери обновленная, преобразившаяся благодаря человеку, который учился здесь, бизнесмену Айку Зебеляну. Уверен, что это послужит стимулом для новых достижений и высот», – сказал он. 

Глава государства пожелал школьникам в новом  учебном году успехов и удачи.

Директору школы  Азе Кейян вручили сертификат на покупку компьютерной техники для  школы, а Айку Зебеляну благодарственное письмо и символ мужества и чести – набор кинжалов.

Далее Президент Аслан Бжания вместе с Айком Зебеляном перерезали символическую красную ленточку.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 01 сентября 2022 22:14

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