«Сегодня тысячи детей и подростков нашей страны возобновляют учебу в школе, а многие впервые вступают на путь больших знаний. Впереди их ожидают интересные уроки, новые друзья, а для первоклашек – встреча с первой учительницей, имя которой они будут помнить всю свою жизнь.

Сухум. 1 сентября 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб поздравил учащихся, педагогов и родителей с началом нового учебного года.

Наши педагоги заслуживают особую благодарность – за трепетное отношение к высокому призванию, за любовь к воспитанникам, за то, что с неимоверным усердием и терпением раскрывают индивидуальность и таланты своих учеников, задают жизненные ориентиры.

По сути, в школе формируется еще одна семья, в которой все устремлены к общей цели – формированию образованных, перспективных и успешных поколений абхазского общества», – отмечается в поздравлении.

Александр Анкваб пожелал педагогам успехов в трудном, но исключительно благородном деле, здоровья и благополучия, а ученикам – реализации своих способностей и достижения больших жизненных высот.