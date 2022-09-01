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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ УЧАЩИХСЯ, ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ С НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА

Новости Четверг, 01 сентября 2022 22:14
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ УЧАЩИХСЯ, ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ С НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА

Сухум. 1 сентября 2022. Абхазия-Информ.Премьер-министр Александр Анкваб поздравил учащихся, педагогов и родителей с началом нового  учебного года.

«Сегодня тысячи детей и подростков нашей страны возобновляют учебу в школе, а многие впервые вступают на путь больших знаний. Впереди их ожидают интересные уроки, новые друзья, а для первоклашек – встреча с первой учительницей, имя которой они будут помнить всю свою жизнь.

Наши педагоги заслуживают особую благодарность – за трепетное отношение к высокому призванию, за любовь к воспитанникам, за то, что с неимоверным усердием и терпением раскрывают индивидуальность и таланты своих учеников, задают жизненные ориентиры.

По сути, в школе формируется еще одна семья, в которой все устремлены к общей цели – формированию образованных, перспективных и успешных поколений абхазского общества», – отмечается в поздравлении.

Александр Анкваб пожелал  педагогам успехов в трудном, но исключительно благородном деле, здоровья и благополучия, а ученикам – реализации своих способностей и достижения больших жизненных высот.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 01 сентября 2022 22:19

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