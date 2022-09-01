ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ
Сухум. 1 сентября 2022. Абхазия-Информ. В связи с последними заявлениями представителей ряда партий и общественных организаций по поводу Пицундской госдачи, глава государства выступил с заявлением.
Уважаемые граждане Республики Абхазия!
Обращаюсь к вам в связи с возникшей в обществе обеспокоенностью, вызванной домыслами, слухами и банальной ложью, касающихся темы так называемой «продажи земли».
Никак не желая комментировать слухи, обращусь к фактам.
В Основном Законе страны – Конституции Республики Абхазия четко прописано, что «Земля и другие природные ресурсы являются собственностью народа, используются и охраняются в Республике Абхазия как основа жизни и деятельности ее граждан». Таким образом, ни о какой форме продажи земли в Республике Абхазия не может идти речь. Эти нормы незыблемы и пересмотру не подлежат.
Президент Республики Абхазия является гарантом исполнения Конституции, и как глава государства я буду со всей ответственностью выполнять возложенные на меня обязанности в отведенный мне срок на должности президента Республики Абхазия».
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