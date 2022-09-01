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Абхазия Информ

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Новости Четверг, 01 сентября 2022 22:21
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Сухум. 1 сентября 2022. Абхазия-Информ. В связи с последними заявлениями представителей ряда партий и общественных организаций по поводу Пицундской госдачи, глава государства выступил с заявлением.

Уважаемые граждане Республики Абхазия! 

Обращаюсь к вам в связи с возникшей в обществе обеспокоенностью, вызванной домыслами, слухами и банальной ложью, касающихся темы так называемой «продажи земли». 

Никак не желая комментировать слухи, обращусь к фактам. 

В Основном Законе страны – Конституции Республики Абхазия четко прописано, что «Земля и другие природные ресурсы являются собственностью народа, используются и охраняются в Республике Абхазия как основа жизни и деятельности ее граждан». Таким образом, ни о какой форме продажи земли в Республике Абхазия не может идти речь. Эти нормы незыблемы и пересмотру не подлежат.

Президент Республики Абхазия является гарантом исполнения Конституции, и как глава государства я буду со всей ответственностью  выполнять возложенные на меня обязанности в отведенный мне срок на должности президента Республики Абхазия».

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 01 сентября 2022 22:26

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