Сухум. 1 сентября 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания встретился с представителями Движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость». Глава государства пригласил членов Движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» для обсуждения актуальных проблем социальной и общественно-политической жизни страны.

Участники встречи обсудили вопросы, касающиеся подготовки празднования в 2023 году 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии.



Руководитель Движения Гули Кичба высказала пожелание учредить «Орден Материнской Славы».

«Этот орден нам обещал Владислав Григорьевич Ардзинба, и важно, чтобы к юбилейной дате этот вопрос был решен», – сказала она.



Обсуждались также вопросы пенсионного обеспечения, социальной поддержки и помощи данной категории граждан.



Участники встречи затронули также вопрос передачи РФ имущественного комплекса государственной дачи «Пицунда».



Аслан Бжания заявил, что мнение матерей погибших имеет особое значение.

«Со своей стороны я готов отвечать на все вопросы, как представителей оппозиции, так и в целом граждан, у которых данное соглашение вызывает обеспокоенность. Считаю, что Соглашение надо ратифицировать, и я абсолютно убежден в правильности данного решения», – сказал президент, подчеркнув, что документ не несет в себе никакой угрозы для Абхазии.

Представители Движения высказали поддержку курсу руководства страны. Они подчеркнули важность диалога между властью и оппозицией в интересах народа и будущего детей.



Матери призвали использовать все рычаги для недопущения эскалации напряженности в обществе.



Встреча длилась более двух часов. В ней принимал участие руководитель Администрации президента Джансух Нанба.