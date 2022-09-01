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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДВИЖЕНИЯ «МАТЕРИ АБХАЗИИ ЗА МИР И СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

Новости Четверг, 01 сентября 2022 22:26
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АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДВИЖЕНИЯ «МАТЕРИ АБХАЗИИ ЗА МИР И СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

Сухум. 1 сентября 2022. Абхазия-Информ.Президент Аслан Бжания встретился с представителями Движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость». 

Глава государства пригласил членов Движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» для обсуждения актуальных проблем социальной и общественно-политической жизни страны.  

Участники встречи обсудили вопросы, касающиеся подготовки празднования в 2023 году 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии.

Руководитель Движения Гули Кичба высказала пожелание учредить  «Орден Материнской Славы».

«Этот орден нам обещал Владислав Григорьевич Ардзинба, и важно, чтобы к юбилейной дате этот вопрос был решен», – сказала она. 

Обсуждались также вопросы пенсионного обеспечения, социальной поддержки и помощи данной категории граждан.

Участники встречи затронули также вопрос передачи РФ имущественного комплекса государственной дачи «Пицунда». 

Аслан Бжания заявил, что мнение матерей погибших имеет   особое значение.  

«Со своей стороны я готов отвечать на все вопросы, как представителей оппозиции, так и в целом граждан, у которых данное соглашение вызывает обеспокоенность. Считаю, что Соглашение надо ратифицировать, и я абсолютно убежден в правильности данного решения», – сказал президент, подчеркнув, что документ не несет в себе никакой угрозы для Абхазии.

Представители Движения высказали поддержку курсу руководства страны. Они подчеркнули важность диалога между властью и оппозицией в интересах народа и будущего детей. 

Матери призвали использовать все рычаги для недопущения эскалации напряженности в обществе.  

Встреча длилась более двух часов. В ней принимал участие руководитель Администрации президента Джансух Нанба.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 01 сентября 2022 22:29

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