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Абхазия Информ

АСТАНДА ТАРКИЛ ПОЗДРАВИЛА УЧЕНИКОВ С НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА

Новости Четверг, 01 сентября 2022 22:29
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АСТАНДА ТАРКИЛ ПОЗДРАВИЛА УЧЕНИКОВ С НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА

Сухум. 1 сентября 2022. Абхазия-Информ. Начальник Управления образования Администрации г. Сухум Астанда Таркил в День знаний посетила сухумские школы №9, №11, а также вспомогательную школу.

Открывая торжественную линейку в СШ 11 им. А. М. Чочуа, директор Нели Нанба поздравила учителей и учеников: «Мои дорогие учащиеся! Сегодня хочу поздравить вас с первым осенним праздником – с 1 сентября. Будьте счастливыми, добрыми и здоровыми. Всегда старайтесь идти к определённой цели и достигать хороших результатов. Учитесь на отлично, радуйте своих учителей и родителей. А мы всегда будем стоять рядом с вами. С Днем знаний!»

Астанда Таркил также поздравила школьников с началом учебного года.

«Сегодня для всех нас большой праздник – День знаний. Мы трепетно ждали его. Сегодня в первый класс пришли наши дорогие детки, а старшеклассники повзрослели еще на один год. Счастья, здоровья и успехов вам в учебе!» – сказала начальник Управления образования на торжественной линейке в СШ №11.

Школьники к Дню знаний подготовили концертную программу. Они пели песни на абхазском языке, танцевали зажигательные кавказские танцы, читали стихи.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 01 сентября 2022 22:32

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