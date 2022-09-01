МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ АБХАЗИИ И КРАСНОДАРА ПОДПИШУТ МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
Сухум. 1 сентября 2022. Абхазия-Информ. Кабинет министров утвердил проект Меморандума о взаимопонимании между Министерством культуры Республики Абхазия и Министерством культуры Краснодарского края. Целью Меморандума является определение основных направлений сотрудничества сторон по вопросам развития международных связей в области культуры и искусства.
Стороны будут сотрудничать по следующим направлениям:
– организация гастрольной деятельности театрально-концертных организаций, профессиональных и самодеятельных творческих коллективов, отдельных исполнителей;
– обмен опытом в организации гастрольной деятельности;
– организация выставок;
– участие в российских и международных выставках, ярмарках, конференциях, семинарах, фестивалях и конкурсах.
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