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Абхазия Информ

МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ АБХАЗИИ И КРАСНОДАРА ПОДПИШУТ МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ

Новости Четверг, 01 сентября 2022 22:38
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МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ АБХАЗИИ И КРАСНОДАРА ПОДПИШУТ МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ

Сухум. 1 сентября 2022. Абхазия-Информ. Кабинет министров утвердил проект Меморандума о взаимопонимании между Министерством культуры Республики Абхазия и Министерством культуры Краснодарского края. Целью Меморандума является определение основных направлений сотрудничества сторон по вопросам развития международных связей в области культуры и искусства. 

Стороны будут сотрудничать по следующим направлениям: 

организация гастрольной деятельности театрально-концертных организаций, профессиональных и самодеятельных творческих коллективов, отдельных исполнителей; 

обмен опытом в организации гастрольной деятельности; 

организация выставок; 

участие в российских и международных выставках,  ярмарках, конференциях, семинарах, фестивалях и конкурсах.

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