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Абхазия Информ

ПЛАН ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ЗА АВГУСТ ВЫПОЛНЕН НА 145%

Новости Пятница, 02 сентября 2022 19:11
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ПЛАН ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ЗА АВГУСТ ВЫПОЛНЕН НА 145%

Сухум. 2 сентября 2022. Абхазия-Информ. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Абхазии и инспекций по городу Сухум и районам поступления налоговых платежей в бюджет за август текущего года составили 421,4 млн руб. при плане 291,0 млн руб. Выполнение плана за август 2022 г. – 145%.

За восемь месяцев 2022 года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 2 481,5 млн руб. при плане 1 768,7 млн руб. Выполнение – 140%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 712,8 млн руб. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – 126%, что в суммарном выражении равно – 518,8 млн руб.

Поступления налоговых платежей по районам за восемь месяцев 2022 года составили:

По г. Сухум – при плане 981,5 млн руб. поступило 1 213,4 млн руб. выполнение 124%.

По Гагрскому району – при плане 369,2 млн руб. поступило 638,3 млн руб. выполнение 173%.

По Гудаутскому району – при плане 128,2 млн руб. поступило 236,4 млн руб. выполнение 184%.

По Сухумскому району – при плане 103,0 млн руб. поступило 107,7 млн руб. выполнение 105%.

По Гулрыпшскому району – при плане 44,8 млн руб. поступило 65,0 млн руб. выполнение 145%.

По Очамчырскому району – при плане 101,1 млн руб. поступило 148,0 млн руб. выполнение 146%.

По Ткуарчалскому району – при плане 14,7 млн руб. поступило – 39,5 млн руб. выполнение 268%.

По Галскому району – при плане 26,2 млн руб. поступило 33,3 млн руб. выполнение 127%.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 02 сентября 2022 19:12

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