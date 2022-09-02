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Абхазия Информ

БОРИС ЛЮБИМОВ: АБХАЗСКИЕ СТУДЕНТЫ УКРАШЕНИЕ УЧИЛИЩА

Новости Пятница, 02 сентября 2022 19:15
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БОРИС ЛЮБИМОВ: АБХАЗСКИЕ СТУДЕНТЫ УКРАШЕНИЕ УЧИЛИЩА

Сухум. 2 сентября 2022. Абхазия-Информ. Представители Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина в нынешнем году впервые набрали студию абхазских студентов. Об этом сообщил ректор вуза Борис Любимов в пресс-центре ТАСС.

«Основная новость – мы, наконец без всяких ограничений проводили вступительные испытания в стенах нашего учебного заведения, в очном формате. Мы набираем национальные студии последние 70 лет. В этом году впервые была набрана студия абхазских студентов, на базе русского театра в Сухуме. Это настоящее украшение нашего училища», – цитирует ректора института Информационный Центр Правительства Москвы.

Он отметил, что большая часть иностранных студентов в этом году подала заявки на поступление из Республики Беларусь и Казахстана: «Иностранные абитуриенты в этом году в основном из Республики Беларусь, Казахстана. Еще есть ребята из ФРГ. Также большой разброс по регионам: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Приморский край, Чита, Нижегородская область, Симферополь».

1 сентября ребятам из Абхазии, как и другим первокурсникам «Щепки», торжественно вручили студенческие билеты. Студентов пришли поздравить статс-секретарь-заместитель министра культуры России Алла Манилова, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, директор Малого театра Тамара Михайлова, ректор ВТУ им. Щепкина Борис Любимов, народные артисты России – звезды, корифеи Малого театра. Алла Манилова в своем выступлении отдельно отметила абхазский курс, высокую значимость поддержки русских театров зарубежья, важность укрепления международного сотрудничества в сфере культуры.

Впервые в истории Высшего Театрального училища им. М.С. Щепкина, старейшего творческого вуза России, бывшего Императорского театрального училища, был набран абхазский курс – 15 студентов (10 ребят и пять девушек).

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 02 сентября 2022 19:27

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