СОВЕЩАНИЕ ПО БЕЗОПАСТНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Сухум. 5 сентября 2022. Абхазия-Информ. В рамках реализации Постановления Координационного совещания руководителей правоохранительных органов Абхазии, проведено расширенное совещание по председательством генпрокурора Адгура Агрба на тему необходимости принятия мер по улучшению ситуации в сфере безопасности дорожного движения.

В совещании приняли участие: министр внутренних дел Республики Абхазия Вальтер Бутба, начальник УГАИ МВД Батал Агрба, первый заместитель генпрокурора Дамир Квициния, начальник Управления по надзору за исполнением законодательства Генеральной прокуратуры А. Вардания, прокурор Управления по надзору за исполнением законодательства К. Кобахия.

На совещании обсуждались вопросы необходимости внесения изменений в Кодекс Республики Абхазия об административных правонарушениях в части введения дополнительных видов административных правонарушений помимо существующих, а также увеличении штрафных санкций за злостные нарушения правил дорожного движения, такие как предусмотренные ст. 119 КоАП РА «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного или иного опьянения».

В связи с необходимостью противодействия отрицательной динамики ДТП, обеспечения безопасности дорожного движения путем внедрения новых мер профилактики и превенции, было принято решение о направлении на рассмотрение в Народное Собрание – Парламент предложений о внесений изменений в Кодекс об административных правонарушениях.