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Абхазия Информ

ПРОВОДИТСЯ ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА В ОТНОШЕНИИ ЛЮДМИЛЫ СКОРИК

Новости Понедельник, 05 сентября 2022 11:50
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ПРОВОДИТСЯ ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА В ОТНОШЕНИИ ЛЮДМИЛЫ СКОРИК

Сухум. 5 сентября 2022. Абхазия-Информ. Следственное управление Генеральной прокуратуры проводит процессуальную проверку в отношении бывшего главного врача Государственной санитарно-эпидемиологической службы Минздрава РА Скорик Людмилы Вильбертовны по факту превышения должностных полномочий и хищения имущества ГСЭС с использованием служебного положения на основании поступивших результатов оперативно-розыскной деятельности, проведенной СГБ РА совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РА, сообщает Генпрокуратура.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, опрос сотрудников ГСЭС и иных лиц, направленный на установление объективных данных.

По результатам проверки в ближайшее время будет принято процессуальное решение.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 05 сентября 2022 11:56

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