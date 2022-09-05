ПРОВОДИТСЯ ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА В ОТНОШЕНИИ ЛЮДМИЛЫ СКОРИК

Сухум. 5 сентября 2022. Абхазия-Информ. Следственное управление Генеральной прокуратуры проводит процессуальную проверку в отношении бывшего главного врача Государственной санитарно-эпидемиологической службы Минздрава РА Скорик Людмилы Вильбертовны по факту превышения должностных полномочий и хищения имущества ГСЭС с использованием служебного положения на основании поступивших результатов оперативно-розыскной деятельности, проведенной СГБ РА совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РА, сообщает Генпрокуратура.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, опрос сотрудников ГСЭС и иных лиц, направленный на установление объективных данных.

По результатам проверки в ближайшее время будет принято процессуальное решение.