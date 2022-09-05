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Абхазия Информ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ АБХАЗСКИХ НАПИТКОВ В ГЕРМАНИИ

Новости Понедельник, 05 сентября 2022 11:56
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ АБХАЗСКИХ НАПИТКОВ В ГЕРМАНИИ

Сухум. 5 сентября 2022. Абхазия-Информ. На площадке Dörr Group – дилеров суперкаров McLaren, Lamborghini, Lotus, Bugatti, Pagani, Pininfarina, Dallara и Aston Martin в Германии, состоялось мероприятие «Sommer Lounge» Doerr Group и MNB Legal, организованное при поддержке Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия в лице ее представителя Вольфганга Матцке и табачной компании «Bossner International».

Мероприятие прошло на набережной Шпандау в Берлине – один из 12-ти административных округов Берлина, его посетили около 100 гостей Dörr Group, в том числе советник-посланник посольства Боливарианской Республики Венесуэла г-н Мартин Саатджян и полномочный представитель МИД Абхазии в Германии Хибла Амичба.

Гостей поприветствовала г-жа Баккер – глава отдела маркетинга Dörr Group и г-н Матцке, который представил абхазское вино, чачу «Ачара» и «Очамчыра», а также коньяк «Арашь», брошюры ТПП и также абхазские закуски.

Dörr Group  является одним из самых разнообразных дилеров суперкаров в Германии. Более 15 лет назад Райнер Дёрр – уже во втором поколении в автомобильной промышленности – начал работать с Dörr Motorsport на «Северной петле» Нюрбургринга.

По сей день гоночная команда успешно участвует в чемпионате VLN Endurance Championship, 24-часовой гонке ADAC Zurich и Blancpain Super Trofeo.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 05 сентября 2022 11:57

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