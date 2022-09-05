ПО СВОДКАМ МВД АБХАЗИИ

В ходе личного досмотра у последнего в кармане носимых джинсовых брюк сотрудниками уголовного розыска ОВД по Очамчырскому району был обнаружен мешочек с веществом растительного происхождения внутри, как впоследствии установлено экспертами – наркотическим средством «марихуана».

Сухум. 5 сентября 2022. Абхазия-Информ. Незаконно приобретенное, перевозимое и хранимое без цели сбыта наркотическое средство изъято у жителя с. Уакум Лацузбаия Алеко Мамуковича 2002 г. р.

По данному факту в отношении Алеко Лацузбаия по ч.1 ст. 223 УК РА возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование проводит группа дознания Очамчырского районного отдела внутренних дел.

Незаконное культивирование наркосодержащих растений

Корни наркосодержащих растений конопли обнаружены и изъяты сотрудниками ОУР ОВД по Очамчырскому району в с. Гуп при обследовании приусадебного участка Шинкуба Эшсоу Резиковича 1986 г.р.

За выращивание запрещенных к возделыванию на территории Республики Абхазия растений, содержащих наркотически активные компоненты, в отношении гражданина Шинкуба группой дознания ОВД по Очамчырскому району возбуждено уголовное дело, последний помещен под домашний арест.

Уголовное дело по факту незаконного выращивания наркосодержащих растений возбуждено в отношении жителя с. Лыхны Габрия Саида Геннадьевича 1996 г.р.

В результате произведённого обследования приусадебного участка, принадлежащего вышеназванному гражданину, сотрудниками милиции обнаружены корни растений конопли, которые на момент своего вегетативного роста содержат наркотически активный компонент и могут быть использованы в качестве сырья для изготовления наркотического средства каннабис т.е. марихуана.

Принадлежность данных корней к наркосодержащим определена в результате исследования экспертами ЭКЦ МВД РА.

Габрия Саид задержан, расследование проводит группа дознания ОВД по Гудаутскому району.

Кража в Гагрском районе

Следственным подразделением УВД по Гагрскому району расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 155 УК РА в отношении Шамба Эрика Рудольфовича 2000 г.р.

Согласно материалам уголовного дела, гражданин Шамба в ночь на 28 августа текущего года, примерно в 00.13 час. совершил тайное хищение автомобиля «Mercedes-Benz» с гос. номерным знаком А499СУ, припаркованного у жилого дома по улице Сосналиева в г. Гагра.

Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления, провели сотрудниками уголовного розыска Гагрского УВД, подозреваемый был задержан и в содеянном сознался. Похищенное автотранспортное средство обнаружено на территории заброшенного ДРСУ в пос. Бзыбь Гагрского района.

В отношении Шамба Э. Р. решается вопрос об избрании меры пресечения.