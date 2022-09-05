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Абхазия Информ

БОРЦЫ ИЗ АБХАЗИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ТУРНИРЕ

Новости Понедельник, 05 сентября 2022 12:33
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Сухум. 5 сентября 2022. Абхазия-Информ. 5 сентября во Владикавказе состоится Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей до 16 лет «Надежды России», посвященный 60-летию легенды мировой борьбы Арсена Сулеймановича Фадзаева.

В турнире примут участие спортсмены из Москвы, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Чечни, Северной Осетии, Крыма, Абхазии и Южной Осетии. Соревноваться спортсмены будут в 10 весовых категориях. 

Призовой фонд турнира составляет один миллион рублей.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 05 сентября 2022 12:35

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