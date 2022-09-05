БОРЦЫ ИЗ АБХАЗИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ТУРНИРЕ

Сухум. 5 сентября 2022. Абхазия-Информ. 5 сентября во Владикавказе состоится Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей до 16 лет «Надежды России», посвященный 60-летию легенды мировой борьбы Арсена Сулеймановича Фадзаева.



В турнире примут участие спортсмены из Москвы, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Чечни, Северной Осетии, Крыма, Абхазии и Южной Осетии. Соревноваться спортсмены будут в 10 весовых категориях.



Призовой фонд турнира составляет один миллион рублей.