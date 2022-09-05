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Абхазия Информ

КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ «ЛЕСА АБХАЗИИ»

Новости Понедельник, 05 сентября 2022 18:01
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КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ «ЛЕСА АБХАЗИИ»

Сухум. 5 сентября 2022. Абхазия-Информ. 8 сентября в 14:00 в зале заседаний Сухумского ботанического сада (Институт ботаники АНА), Гулия, 20, состоится круглый стол на тему: «Фундаментальное исследование академика Сергея Бебия «Леса Абхазии» и современные угрозы экологическому равновесию и уникальной флоре республики».

Организаторы круглого стола: Институт ботаники Академии наук Абхазии, Всемирный абхазо-абазинский конгресс.

Участники (эксперты) круглого стола: член Президиума Академии наук Абхазии, академик, профессор, доктор биологических наук, заведующий отделом интродукции растений Института ботаники АНА), заведующий кафедрой лесного хозяйства и ботаники АГУ, автор монографии «Леса Абхазии» Сергей Бебия; председатель государственного комитета по экологии и охране природы Савелий Читанава; директор института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар; заместитель директора Рицинского реликтового национального парка Инга Тания; главный лесничий Государственного управления лесного хозяйства Камо Мелкумов; директор МУП «Благоустройство» Администрации Сухума Саид Кур-ипа.

К участию также приглашены представители Абхазской научно-исследовательской лесной опытной станции (АБНИЛОС), Абхазского государственного университета, члены общественной экологической организации «Апсабара».

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 05 сентября 2022 18:05

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