АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Обсуждался вопрос ратификации Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о передаче в собственность РФ объекта на территории РА и порядке его использования.

Государственный и политический деятель, член ОП Сократ Джинджолия поблагодарил главу государства за незамедлительную реакцию на предложение Общественной палаты о необходимости встречи подобного формата.

«Нам важно добиться общественного согласия. Мы не можем делиться на своих и чужих, на патриотов и не патриотов, на власть и оппозицию, но есть разные формы. Потому подобные встречи важны, так как именно в таком формате можно обсуждать широкий спектр острых, актуальных проблем», – сказал Джинджолия.



Участники диалога выразили обеспокоенность тем, что в Соглашении не достаточно прописаны интересы абхазской стороны, и, по их мнению, недопустимо отчуждение или продажа земель.



Глава государства подтвердил, что никакой продажи или отчуждения земельных участков не было и нет оснований говорить о какой-либо неправомерной форме их эксплуатации Российской Федераций.





Встреча продолжалась более двух часов. Президент предложил сформировать рабочую группу из числа юристов президентской Администрации и кандидатур, предложенных общественными деятелями, которые проведут постатейную экспертизу документа.

Об этом сообщает сайт главы государства.