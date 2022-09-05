АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Сухум. 5 сентября 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с членами Общественной палаты и представителями ряда общественных организаций. В ней приняли участие вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, руководитель Администрации президента Джансух Нанба, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, Сократ Джинджолия, Руслан Хашиг, Виталий Смыр, Михаил Сангулия, Абессалом Кварчия, Леван Микаа, Вианор Ашба, Геннадий Цвижба, Руслан Ладария и Мурат Аджба.
Обсуждался вопрос ратификации Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о передаче в собственность РФ объекта на территории РА и порядке его использования.
Государственный и политический деятель, член ОП Сократ Джинджолия поблагодарил главу государства за незамедлительную реакцию на предложение Общественной палаты о необходимости встречи подобного формата.
«Нам важно добиться общественного согласия. Мы не можем делиться на своих и чужих, на патриотов и не патриотов, на власть и оппозицию, но есть разные формы. Потому подобные встречи важны, так как именно в таком формате можно обсуждать широкий спектр острых, актуальных проблем», – сказал Джинджолия.
Участники диалога выразили обеспокоенность тем, что в Соглашении не достаточно прописаны интересы абхазской стороны, и, по их мнению, недопустимо отчуждение или продажа земель.
Глава государства подтвердил, что никакой продажи или отчуждения земельных участков не было и нет оснований говорить о какой-либо неправомерной форме их эксплуатации Российской Федераций.
Встреча продолжалась более двух часов. Президент предложил сформировать рабочую группу из числа юристов президентской Администрации и кандидатур, предложенных общественными деятелями, которые проведут постатейную экспертизу документа.
Об этом сообщает сайт главы государства.