ПЛАН ЗА АВГУСТ ВЫПОЛНЕН ГТК НА 105%

Сухум. 5 сентября 2022. Абхазия-Информ. По состоянию на 1 сентября объем начислений таможенных платежей составил 262,6 млн руб., что от плановых показателей на 11,5 млн руб. больше, план за август выполнен на 105%.

В сравнении с показателями за аналогичный период 2021 года в августе текущего года начислено на 26,7 млн руб. больше (в августе 2021 года – 235,9 млн руб.).

