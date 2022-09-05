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Абхазия Информ

ПЛАН ЗА АВГУСТ ВЫПОЛНЕН ГТК НА 105%

Новости Понедельник, 05 сентября 2022 19:42
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ПЛАН ЗА АВГУСТ ВЫПОЛНЕН ГТК НА 105%

Сухум. 5 сентября 2022. Абхазия-Информ.  По состоянию на 1 сентября объем начислений таможенных платежей составил 262,6 млн руб., что от плановых показателей на 11,5 млн руб. больше, план за август выполнен на 105%.

В сравнении с показателями за аналогичный период 2021 года в августе текущего года начислено на 26,7 млн руб. больше (в августе 2021 года –  235,9 млн руб.).

За восемь месяцев 2022 года объем начислений таможенных платежей составил 1 млрд 882,0 млн руб., план за восемь месяцев 2022 года выполнен на 124,4% (сумма перевыполнения составила 369,5 млн руб.).

В сравнении с итогами за восемь месяцев 2021 года в текущем периоде объем начислений таможенных платежей увеличился на 211,4 млн руб.(за 8 мес. 2021   – 1 млрд 670,6 млн руб.)

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