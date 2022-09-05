СЕМИНАР ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ ШКОЛ СТОЛИЦЫ

Сухум. 5 сентября 2022. Абхазия-Информ. На базе Сухумской средней школы №2 им. А.С. Пушкина прошел семинар для учителей математики школ города, сообщает Управление образования Администрации г. Сухум.

На семинаре обсудили вопросы планирования по новым учебникам 5-ых и 6-ых классов, углублённого изучения предмета, а также планирование для предпрофильных 9-ых классов.