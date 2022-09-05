СЕМИНАР ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ ШКОЛ СТОЛИЦЫ
Сухум. 5 сентября 2022. Абхазия-Информ. На базе Сухумской средней школы №2 им. А.С. Пушкина прошел семинар для учителей математики школ города, сообщает Управление образования Администрации г. Сухум.
На семинаре обсудили вопросы планирования по новым учебникам 5-ых и 6-ых классов, углублённого изучения предмета, а также планирование для предпрофильных 9-ых классов.
Подводя итоги прошлого учебного года и государственной итоговой аттестации, обсудили наиболее часто допускаемые учащимися ошибки. Наметили цели и задачи работы городского методического объединения на новый 2022-2023 учебный год.
Об этом сообщает сайт администрации столицы.