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Абхазия Информ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КЛУМБЫ

Новости Понедельник, 05 сентября 2022 19:48
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КЛУМБЫ

Сухум. 5 сентября 2022. Абхазия-Информ. МУП «Благоустройство» Администрации г. Сухум проводит капитальный ремонт клумбы перед Дворцом спорта им. С. Багапш. 

Как рассказал директор МУП Саид Кур-ипа, из-за аварий в этом месте уже дважды приходилось заменять чашу клумбы.

«В прошлом году сделали клумбу, высадили цветы. До этого был лишь газон, огороженный бордюрами. Сейчас, по поручению главы Администрации Сухума Беслана Эшба, мы проводим капительный ремонт всей клумбы, то есть заменяем бордюры и чашу, из-за аварий дважды приходилось обновлять ее. Стараемся все делать максимально аккуратно, чтобы не повредить цветы, которые там произрастают», – сказал Саид Кур-ипа.

Работы по капительному ремонту клумбы завершатся в течение нескольких дней, уточнил директор МУП «Благоустройство».

Об этом сообщает сайт администрации столицы.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 05 сентября 2022 19:53

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