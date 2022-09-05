ГЛАВА ТПП ВСТРЕТИЛАСЬ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПАЛАТЫ В ИОРДАНИИ

Стороны обсудили перспективы организации мероприятий по продвижению интересов абхазских предпринимателей и презентации Республики Абхазия в Иорданском Хашимитском Королевстве.

По мнению участников встречи, это несомненно внесет немалый вклад в развитие двусторонних отношении и будет способствовать укреплению связей между предпринимательскими кругами двух стран.

В ходе беседы поднимались разные вопросы, в том числе, реализация раннее созданного ТПП проекта – «Абхаз – посети свою Родину». Президент палаты выразила готовность принять детей – представителей проживающей в Иордании абхазской диаспоры, с целью ознакомления с историй, культурой и традициями своей исторической родины.

Также речь шла о возможности заключения договоров с абхазскими транспортными компаниями и рядом отелей по приему туристов из Иордании при поддержке руководства Торгово-промышленной палаты и содействии представителя ТПП в Иордании.

Подводя итоги встречи, Тамила Мерцхулава отметила, что с учетом сложившейся ситуации во всем мире, курс деятельности палаты направлен на усиление работы и расширение сотрудничества со странами Ближнего Востока, Азии и Африки.