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Абхазия Информ

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР ЗА СБЫТ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Новости Вторник, 06 сентября 2022 13:48
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ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР ЗА СБЫТ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 6 сентября 2022. Абхазия-Информ. Сухумским городским судом под председательством судьи Багателия Л.С. вынесен обвинительный приговор в отношении гражданки РФ Копьевой Ларисы Олеговны, 24 февраля 1980 года рождения, обвиняемой в преступлении против здоровья населения и общественной нравственности – сбыте наркотического вещества «метадон» в особо крупном размере, весом 79.61 гр.

Копьева Л.О. признана виновной в том, что за денежное вознаграждение (1000 рублей за одну закладку) распространяла наркотическое вещество путем тайных закладок, 5 из которых сделала в районе железнодорожного вокзала в г. Сухум.

Копьева Л.О. вину в предъявленном обвинении признала полностью,  сотрудничала с предварительным следствием.

Согласно резулятивной части приговора Копьева Л.О. приговорена к 15 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 600000 рублей в доход государства.

В течении 15 рабочих дней со дня изготовления полной версии приговора стороны вправе обжаловать его в кассационную коллегию по уголовным делам  Верховного суда РА. Названное лицо считается невиновным до вступления приговора в законную силу.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 06 сентября 2022 14:09

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