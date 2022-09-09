ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТОЛИЦЫ УЧАСТВУЮТ В ФОРУМЕ «ЛАДОГА»

Сухум. 9 сентября 2022. Абхазия-Информ. Специалисты «Управления по делам молодежи и спорта» Администрации Сухума Мрана Блаб и Тенгиз Шанава участвуют в Межрегиональном молодежном образовательном форуме Северо-Западного федерального округа «Ладога» в Ленинградской области, который проходит с 5 по 11 сентября.

«Ладога» это: 7 насыщенных дней, 750 участников, 70 волонтеров, 100 спикеров и организаторов.

В этом году центральной темой форума «Ладога» стало патриотическое воспитание молодежи. Форум призван объединить научные и патриотические молодежные сообщества, чтобы по-новому взглянуть на развитие малых территорий регионов Северо-Запада.

По завершению форума участники приобретут навыки и компетенции в сфере патриотического воспитания, которые смогут применять на практике.