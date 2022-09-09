РОССИЯ ПОДПИШЕТ НОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ С АБХАЗИЕЙ
Сухум. 9 сентября 2022. Абхазия-Информ. Президент России Владимир Путин распорядился подписать новое соглашение с Абхазией об урегулировании вопросов двойного гражданства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании соглашения между РФ и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства», – говорится в тексте распоряжения президента.
Владимир Путин также одобрил предварительные проект соглашения, разрешив министерству иностранных дел России вносить в него непринципиальные изменения.
«МИДу России по достижении договоренности с абхазской стороной подписать от имени РФ соглашение, предусмотренное настоящим распоряжением», – гласит пункт второй документа.