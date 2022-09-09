РОССИЯ ПОДПИШЕТ НОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ С АБХАЗИЕЙ

Сухум. 9 сентября 2022. Абхазия-Информ. Президент России Владимир Путин распорядился подписать новое соглашение с Абхазией об урегулировании вопросов двойного гражданства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании соглашения между РФ и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства», – говорится в тексте распоряжения президента.