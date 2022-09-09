ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПРИНЯЛ РУКОВОДСТВО АНСАМБЛЯ «ЭРЦАХУ»

Сухум. 9 сентября 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с директором ГК «Абхазстрой» Русланом Тванба и художественным руководителем Очамчырского ансамбля песни и танца «Эрцаху» Вианором Логуа.

На встрече речь шла о необходимости проведения ремонтных работ на одном из объектов в городе Очамчыра, где есть помещение в 400 кв метров, которое подходит для организации репетиционного зала ансамблю.