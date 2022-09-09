ПОБЫВАВШИЙ В АБХАЗИИ ТУРИСТ ЗАЯВИЛ, ЧТО ТАМ ПЫТАЮТСЯ «СОДРАТЬ ДЕНЬГИ» ЗА КАЖДЫЙ ШАГ
Сухум. 9 сентября 2022. Абхазия-Информ. Путешественник из России отправился в Абхазию в седьмой раз и поделился новыми впечатлениями от отдыха.
Мужчина обратил внимание на ряд нюансов. По его словам, хорошие условия в частном секторе можно найти редко, поэтому он посоветовал не отдавать все сумму за жилье вперед. Турист также пожаловался на попытки «содрать деньги» с путешественников «за каждый шаг» и объяснил, где стоит покупать вино.
«Что касается настоящего домашнего вина из хороших сортов винограда. Покупать его надо только в глухих, отдаленных от моря деревнях. В городах и на туристических маршрутах одна крашеная бодяга», – приводит слова мужчины портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».
Поездку в Абхазию путешественник назвал «отдыхом не для слабонервных». Однако среди достоинств страны он выделил «сказочную красоту».
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