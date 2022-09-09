ПОБЫВАВШИЙ В АБХАЗИИ ТУРИСТ ЗАЯВИЛ, ЧТО ТАМ ПЫТАЮТСЯ «СОДРАТЬ ДЕНЬГИ» ЗА КАЖДЫЙ ШАГ

Сухум. 9 сентября 2022. Абхазия-Информ. Путешественник из России отправился в Абхазию в седьмой раз и поделился новыми впечатлениями от отдыха.

Мужчина обратил внимание на ряд нюансов. По его словам, хорошие условия в частном секторе можно найти редко, поэтому он посоветовал не отдавать все сумму за жилье вперед. Турист также пожаловался на попытки «содрать деньги» с путешественников «за каждый шаг» и объяснил, где стоит покупать вино.