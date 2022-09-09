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Абхазия Информ

АБХАЗИЯ АСЛАН БЖАНИЯ ПРИБЫЛ С ВИЗИТОМ В КБР

Новости Пятница, 09 сентября 2022 18:02
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АБХАЗИЯ АСЛАН БЖАНИЯ ПРИБЫЛ С ВИЗИТОМ В КБР

Сухум. 9 сентября 2022. Абхазия-Информ. На административной границе Кабардино-Балкарии абхазскую делегацию во главе с президентом Асланом Бжания встретил заместитель председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики Муаед Кунижев.

Гостей встречали хлебом-солью, национальными песнями и танцами.

Далее Аслан Бжания и члены абхазской делегации посетили могилу легендарного полководца Султана Сосналиева в городе Баксан, где возложили цветы.  

«Султан Сосналиев не просто достойный сын кабардинского народа и всего Кавказа. Он сыграл неоценимую роль в становлении нашего государства, он наш национальный герой. Мы им гордимся. Эту гордость мы передадим нашим детям, нашим будущим поколениям», – подчеркнул Аслан Бжания.

Аслан Бжания посетил могилы Мусы Шанибова, Заура Налоева, Барасби Бгажнокова, Мухамеда Кушхова.

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