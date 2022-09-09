АБХАЗИЯ АСЛАН БЖАНИЯ ПРИБЫЛ С ВИЗИТОМ В КБР

Сухум. 9 сентября 2022. Абхазия-Информ. На административной границе Кабардино-Балкарии абхазскую делегацию во главе с президентом Асланом Бжания встретил заместитель председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики Муаед Кунижев.

Далее Аслан Бжания и члены абхазской делегации посетили могилу легендарного полководца Султана Сосналиева в городе Баксан, где возложили цветы.

«Султан Сосналиев не просто достойный сын кабардинского народа и всего Кавказа. Он сыграл неоценимую роль в становлении нашего государства, он наш национальный герой. Мы им гордимся. Эту гордость мы передадим нашим детям, нашим будущим поколениям», – подчеркнул Аслан Бжания.



Аслан Бжания посетил могилы Мусы Шанибова, Заура Налоева, Барасби Бгажнокова, Мухамеда Кушхова.