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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ДОБРОВОЛЬЦАМИ ИЗ КЧР

Новости Пятница, 09 сентября 2022 17:51
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АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ДОБРОВОЛЬЦАМИ ИЗ КЧР

Сухум. 9 сентября 2022. Абхазия-Информ. В рамках рабочего визита в Карачаево-Черкесскую Республику президент Аслан Бжания встретился с общественностью, добровольцами – ветеранами Отечественной войны народа Абхазии, семьями погибших.

«Я давно планировал визит, но из-за пандемии коронавируса пришлось изменить все планы. Сегодня я здесь, я чувствую биение сердец  каждого из вас. Я готов выслушать вас  и  ответить на волнующие вас вопросы», – сказал глава государства.

Президент также отметил, что его визит приурочен к Дню Победы и Независимости, который отмечается в Абхазии 30 сентября.

Особое внимание в своём выступлении президент уделил вкладу добровольцев в Победу.

«Народ Абхазии помнит и высоко ценит самоотверженный подвиг братских республик Северного Кавказа. Вклад добровольческого движения в Победу невозможно переоценить», – подчеркнул президент.

На встрече Аслан Бжания вручил ряд государственных наград.

За заслуги перед Республикой Абхазия в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг., вклад в укрепление дружественных отношений между Абхазией и Карачаево-Черкесией орденом «Ахьдз-Апша» III степени награждён Азрет Татаршао.

За вклад в развитие культуры и искусства, популяризацию культуры народов Кавказа, активную общественно-политическую деятельность почётное звание «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия» присвоено министру культуры КЧР Зурабу Агирбову.

За вклад в развитие хореографического искусства, популяризацию культуры народов Кавказа почётное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия» присвоено Алине Тарасуновой.

На встрече обсуждались вопросы, касающиеся развития абхазского и абазинского языков, культурного и экономического взаимодействия, сотрудничества в сфере туризма, создание совместного информационного портала и ряд других важных тем.

Затем президент провёл встречу с семьями добровольцев. На встрече обсуждались в том числе  и проблемы, с которыми они сталкиваются. В частности, речь шла о получении абхазского гражданства и организации отдыха в Абхазии. По ряду вопросов на месте были приняты решения. По остальным вопросам президент Аслан Бжания дал соответствующие поручения главе президентской Администрации Джансуху Нанба.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 09 сентября 2022 18:01

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