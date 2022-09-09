Сухум. 9 сентября 2022. Абхазия-Информ. 9 сентября исполнилось 14 лет со дня установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Абхазия на уровне посольств. Посольство России в Абхазии поздравило братский народ республики и абхазских коллег-дипломатов с этой знаковой датой.

Первым послом России в Абхазии 24 октября 2008 года был назначен известный российский дипломат Семен Григорьев.