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Абхазия Информ

14 ЛЕТ СО ДНЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Новости Пятница, 09 сентября 2022 17:48
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14 ЛЕТ СО ДНЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Сухум. 9 сентября 2022. Абхазия-Информ. 9 сентября исполнилось 14 лет со дня установления дипломатических отношений  между Российской Федерацией и Республикой Абхазия на уровне посольств. Посольство России в Абхазии поздравило братский народ республики и абхазских коллег-дипломатов с этой знаковой датой.

Первым послом России в Абхазии 24 октября 2008 года был назначен известный российский дипломат Семен Григорьев.

16 декабря Григорьев вручил верительные грамоты президенту Сергею Багапшу.  

Правовой основой взаимодействия между двумя странами  являются два базовых межгосударственных договора: Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Абхазия, подписанный 17 сентября 2008 года в г. Москве и Договор между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанный 24 ноября 2014 года в Москве. 

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