В АБХАЗИИ ПРЕДЛОЖИЛИ ШТРАФОВАТЬ РОССИЯНОК В ОТКРОВЕННЫХ НАРЯДАХ

В разговоре с изданием жители Абхазии пожаловались на слишком откровенные наряды туристок из России и предложили применить к ним административные меры. По их словам, россиянки на отдыхе в Абхазии одеваются и ведут себя вульгарно, забывая о том, что находятся на Кавказе.

«Они жалуются, что к ним пристают, но они смотрели на себя? Разгуливают полуголыми, и на рынок в трусах идут, и в магазины, и по центральной улице, где гуляют наши дети. Не раз видел. А делаешь замечание, объясняешь, что это некрасиво, невоспитанно – грубят. Нужно для таких вводить какое-то наказание, я бы штрафовал», – заявил житель Сухума Омар.

Другой местный житель добавил, что приезжающие из России женщины «вульгарно себя ведут», и подчеркнул, что касается это не только одежды, но и поведения.

«Пьют из горла, полуголые стоят посреди улицы. Это неуважение не только к себе, но и к нашей стране. Я, вообще, считаю, что с этим нужно что-то делать на законодательном уровне. На замечания не реагируют, нет культуры – так давайте под арест отправлять, может, это поможет», – сказал он.

https://www.gazeta.ru/style/news/2022/09/09/18523861.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop