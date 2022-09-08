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Абхазия Информ

СОТРУДНИКИ МЧС АБХАЗИИ СПАСЛИ ДВУХ ДЕВУШЕК В СУХУМСКОЙ БУХТЕ

Новости Четверг, 08 сентября 2022 19:57
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СОТРУДНИКИ МЧС АБХАЗИИ СПАСЛИ ДВУХ ДЕВУШЕК В СУХУМСКОЙ БУХТЕ

Сухум. 8 сентября 2022. Абхазия-Информ. Накануне вечером сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии спасли двух девушек в сухумской бухте, в районе пляжа «Синоп». Ими оказались местные жительницы 1994 и 2003 г.р.

На SUP-досках они заплыли в глубь моря, примерно на 700 метров от берега. Сил на обратный путь у них не хватило. С помощью фонаря на телефоне они привлекли внимание людей на берегу, которые в свою очередь вызвали спасателей.

Вызов на пульт дежурного МЧС поступил примерно в восемь часов вечера. На спасение девушек сразу же была направленна группа спасателей ГИМС на катере. Девушек доставили на берег, где их напоили чаем и согрели.

Хозяев пляжа оштрафовали за отсутствие спасателей и за несоблюдение предписаний ГИМС МЧС Абхазии.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 08 сентября 2022 19:58

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