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Абхазия Информ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ АСЛАНА БЖАНИЯ НА СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

Новости Четверг, 08 сентября 2022 16:20
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ АСЛАНА БЖАНИЯ НА СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

Сухум. 8 сентября 2022. Абхазия-Информ. Сегодня глава государства и члены делегации возложили цветы к памятнику добровольцам Карачаево-Черкесии, погибшим за свободу и независимость Республики Абхазия.

Затем Аслан Бжания встретился с матерями погибших в Отечественной войне народа Абхазии добровольцев.  120 человек из КЧР принимало участие в войне,   из них сложили головы 13 человек.

Сегодня же президент возложил цветы к памятнику государственного и политического деятеля Юрия Калмыкова, который возглавлял Международную Черкесскую Ассоциацию и был председателем Конгресса кабардинского народа. 

Затем Аслан Бжания посетил образовательный комплекс, который по решению главы КЧР Рашида Темрезова носит имя Первого Президента Абхазии Владислава Ардзинба.

Главу государства тепло встретили руководство и учащиеся образовательного учреждения. Особое внимание здесь уделяется развитию абазинского и абхазского языков. 

Аслан Бжания посетил урок абазинского языка, пообщался с учащимися и оставил запись в Книге почетных гостей. 

«Братья Абаза! Знайте, что руководство Абхазии всегда будет укреплять и развивать наши связи! Благословит вас Всевышний! Президент Абхазии  Аслан Бжания»

Учащиеся школы подготовили концертную программу для гостей из Абхазии. Глава государства поблагодарил руководство школы и учащихся за тёплый приём. 

В своём выступлении Аслан  Бжания сказал: «Уважаемые братья и сестры! Я очень рад нашей встрече. Ещё раз убедился в том, что ваша республика находится на пути созидания и развития. Абхазы и абазины  один народ, и мы заинтересованы расширять и укреплять братские узы».

Далее Аслан Бжания и абхазская делегация  посетили могилу кавалера Ордена Леона Муссы Даурова в ауле Хабез.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 08 сентября 2022 16:26

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