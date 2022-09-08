ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ АСЛАНА БЖАНИЯ НА СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
Сухум. 8 сентября 2022. Абхазия-Информ. Сегодня глава государства и члены делегации возложили цветы к памятнику добровольцам Карачаево-Черкесии, погибшим за свободу и независимость Республики Абхазия.
Затем Аслан Бжания встретился с матерями погибших в Отечественной войне народа Абхазии добровольцев. 120 человек из КЧР принимало участие в войне, из них сложили головы 13 человек.
Сегодня же президент возложил цветы к памятнику государственного и политического деятеля Юрия Калмыкова, который возглавлял Международную Черкесскую Ассоциацию и был председателем Конгресса кабардинского народа.
Затем Аслан Бжания посетил образовательный комплекс, который по решению главы КЧР Рашида Темрезова носит имя Первого Президента Абхазии Владислава Ардзинба.
Главу государства тепло встретили руководство и учащиеся образовательного учреждения. Особое внимание здесь уделяется развитию абазинского и абхазского языков.
Аслан Бжания посетил урок абазинского языка, пообщался с учащимися и оставил запись в Книге почетных гостей.
«Братья Абаза! Знайте, что руководство Абхазии всегда будет укреплять и развивать наши связи! Благословит вас Всевышний! Президент Абхазии Аслан Бжания»
Учащиеся школы подготовили концертную программу для гостей из Абхазии. Глава государства поблагодарил руководство школы и учащихся за тёплый приём.
В своём выступлении Аслан Бжания сказал: «Уважаемые братья и сестры! Я очень рад нашей встрече. Ещё раз убедился в том, что ваша республика находится на пути созидания и развития. Абхазы и абазины один народ, и мы заинтересованы расширять и укреплять братские узы».
Далее Аслан Бжания и абхазская делегация посетили могилу кавалера Ордена Леона Муссы Даурова в ауле Хабез.
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