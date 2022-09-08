АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВАХ ПО СЛУЧАЮ 100-ЛЕТИЯ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Поздравляю Вас и многонациональный народ Карачаево-Черкесии со 100-летием со дня основания. Мне очень приятно сегодня находиться здесь, среди вас.

12 января 1922 года является важной датой в судьбе одного из красивейших регионов Северного Кавказа с его величественными горами, чистейшими реками и озерами, целебными минеральными источниками.

Сегодня Карачаево-Черкесия уверенно смотрит в будущее. Республика добивается отличных результатов в развитии социально - экономической сферы, что не может не радовать и не вдохновлять Абхазию, как вашу братскую республику.



Вы по праву можете гордиться родным краем, древней, самобытной культурой живущих здесь народов, именами предков, вошедших в историю Отечества. Что очень важно, Карачаево-Черкесия активно развиваясь, бережно хранит свои традиции и культуру.



Находясь здесь, я особо хотел подчеркнуть, что народ Абхазии с глубоким уважением чтит память воинов – добровольцев, вставших на защиту нашей страны в самый непростой период становления нашего независимого государства. Мы благодарим каждого, кто оказал нам помощь и поддержу и хотим, чтобы вы знали, что наша республика всегда открыта для вас!



Я искренне хочу пожелать вам успехов, процветания, мирного неба и плодотворной работы на благо Республики и всего народа Карачаево-Черкесии».



В мероприятии также приняли участие полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, глава РСО-Алания Сергей Меняйло, глава РЮО Алан Гаглоев.