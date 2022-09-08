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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВАХ ПО СЛУЧАЮ 100-ЛЕТИЯ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Новости Четверг, 08 сентября 2022 16:14
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АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВАХ ПО СЛУЧАЮ 100-ЛЕТИЯ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 8 сентября 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания  принял участие в  торжественном мероприятии по случаю 100-летия со дня образования Карачаево-Черкесской Республики и выступил с  приветственной речью.   

«Уважаемый Рашид Бориспиевич, уважаемые присутствующие!

Поздравляю Вас и многонациональный народ Карачаево-Черкесии со 100-летием со дня основания. Мне очень приятно сегодня находиться здесь, среди вас. 

12 января 1922 года является важной датой в судьбе одного из красивейших регионов Северного Кавказа с его величественными горами, чистейшими реками и озерами, целебными минеральными источниками.

Сегодня Карачаево-Черкесия уверенно смотрит в будущее. Республика добивается отличных результатов в развитии социально - экономической сферы, что не может не радовать и не вдохновлять Абхазию, как вашу братскую республику.

Вы по праву можете гордиться родным краем, древней, самобытной культурой живущих здесь народов, именами предков, вошедших в историю Отечества. Что очень важно, Карачаево-Черкесия активно развиваясь, бережно хранит свои традиции и культуру.  

Находясь здесь, я особо хотел подчеркнуть, что народ Абхазии с глубоким уважением чтит память воинов – добровольцев, вставших на защиту нашей страны в самый непростой период становления нашего независимого государства. Мы благодарим каждого, кто оказал нам помощь и поддержу и хотим, чтобы вы знали, что наша республика всегда открыта для вас!

Я искренне хочу пожелать вам успехов, процветания, мирного неба и плодотворной работы на благо Республики и всего народа Карачаево-Черкесии».

В мероприятии также приняли участие полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, глава РСО-Алания Сергей Меняйло, глава РЮО Алан Гаглоев.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 08 сентября 2022 16:19

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