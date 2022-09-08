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Абхазия Информ

НАЗВАНЫ КУРОРТЫ ДЛЯ ОТДЫХА В СЕНТЯБРЕ ДЕШЕВЛЕ 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА ДВОИХ

Новости Четверг, 08 сентября 2022 16:05
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НАЗВАНЫ КУРОРТЫ ДЛЯ ОТДЫХА В СЕНТЯБРЕ ДЕШЕВЛЕ 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА ДВОИХ

Сухум. 8 сентября 2022. Абхазия-Информ. Наиболее доступными пляжными направлениями для отдыха в сентябре стали Абхазия, Турция и Сочи. Стоимость 10-дневных турпакетов на популярных туристических курортах России и за рубежом назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Аналитики АТОР на основе данных сети турагентств «1001 Тур» составили рейтинг минимальных цен на десятидневные туры с перелетом в период с 12 по 18 сентября на двоих туристов с типом питания в виде завтраков.

Так, отдохнуть в середине первого месяца осени дешевле 100 тысяч можно только в Абхазии, Сочи и турецкой Анталье. Стоимость путешествия обойдется в 41,5, 54,1 и 98,9 тысячи рублей соответственно (при этом в Турции система «все включено»).

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 08 сентября 2022 16:09

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