НАЗВАНЫ КУРОРТЫ ДЛЯ ОТДЫХА В СЕНТЯБРЕ ДЕШЕВЛЕ 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА ДВОИХ
Новости Четверг, 08 сентября 2022 16:05
Сухум. 8 сентября 2022. Абхазия-Информ. Наиболее доступными пляжными направлениями для отдыха в сентябре стали Абхазия, Турция и Сочи. Стоимость 10-дневных турпакетов на популярных туристических курортах России и за рубежом назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Аналитики АТОР на основе данных сети турагентств «1001 Тур» составили рейтинг минимальных цен на десятидневные туры с перелетом в период с 12 по 18 сентября на двоих туристов с типом питания в виде завтраков.
Так, отдохнуть в середине первого месяца осени дешевле 100 тысяч можно только в Абхазии, Сочи и турецкой Анталье. Стоимость путешествия обойдется в 41,5, 54,1 и 98,9 тысячи рублей соответственно (при этом в Турции система «все включено»).
Последнее от Super User
- АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВАХ ПО СЛУЧАЮ 100-ЛЕТИЯ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
- ЮНОШЕСКАЯ СБОРНАЯ АБХАЗИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ТУРНИРЕ, ПОСВЯЩЕННОМ 60-ЛЕТИЮ АРСЕНА ФАДЗАЕВА
- В ГУДАУТСКОМ КОВИДНОМ ГОСПИТАЛЕ ВОССТАНОВЛЕНА СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ И ВОДОТВЕДЕНИЯ
- 8 СЕНТЯБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 4 ГОДА СО ДНЯ ТРАГИЧЕСКОЙ ГИБЕЛИ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА АБХАЗИИ ГЕННАДИЯ ГАГУЛИЯ
- АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С МУССОЙ ЭКЗЕКОВЫМ