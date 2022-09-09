БЕСЛАН ЭШБА ВСТРЕТИЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ НОВОГО РАЙОНА СТОЛИЦЫ

Сухум. 9 сентября 2022. Абхазия-Информ. Глава Администрации города Сухум Беслан Эшба в школе №5 провел встречу с жителями Нового района. Во встрече участвовали заместитель главы Администрации Автандил Сурманидзе, депутат Парламента Астамур Герхелия, депутат Сухумского городского собрания Асида Дбар.

Встреча организована по инициативе руководства Управы Нового района.

В начале встречи глава Администрации Сухума поделился общей информацией о положении дел в столице, рассказал о проведенных ремонтных работах, о коррективах, которые внесла пандемия в намеченные планы, и о том, какие силы были брошены в столице на борьбу с ковидом.

«Все силы – и городские, и республиканские, были направлены на борьбу с короноавирусной инфекцией. Город Сухум тоже вносил вклад в общую борьбу. Как была поставлена работа в Инфекционной больнице, вы прекрасно знаете, возможно, кто-то из ваших родственников там лечился. Какие усилия администрацией приложены для того, чтобы наладить там качественную работу. И, разумеется, где могли, успевали и позволяли возможности, помогали и лекарственными препаратами в том числе. Сейчас больница работает как инфекционная», – сказал Беслан Эшба.

Мэр отметил, что в этом году показатели бюджета позволяют провести некоторые необходимые работы по городу.

«Этот год стал беспрецедентным по тому объему работ, которые проводятся или завершались по городу. Выполнено самых разных работ на более чем 80 миллионов рублей – от мелких до крупных ремонтов. Нам удалось в этом году купить серьезную технику на более чем 40 миллионов рублей, а также купить транспорт, который будет вывозить мусор. В целом нам удалось наладить работу и увеличить платежи в городской бюджет. В 2020 году в мае городской бюджет был 1 миллиард 100 миллионов, в 2022 году почти на полтора миллиарда рублей вышли. Поэтому у нас появились дополнительные возможности. Со следующего года, я в присутствии всех говорю, что еще больше займемся Новым районом», – обещал Беслан Эшба.

После того, как мэр выразил готовность напрямую обсудить самые разные темы, волнующие жителей Нового района, присутствовавшие стали озвучивать свои насущные проблемы: состояние дорог, лифтов и подвалов в многоквартирных домах, отсутствие освещения на улицах, ситуация с временной мусоросвалкой в «Таксопарке», спрашивали также включены ли какие-либо объекты Нового района в Инвестпрограмму и многое другое.

Касаясь ремонта дорог в микрорайоне, депутат Народного собрания Астамур Герхелия напомнил, что администрацией города ведется ямочный ремонт, пока по первому кругу, затем начнут и по второму кругу Нового района.

Беслан Эшба с сожалением констатировал, в связи с тем, что надо приводить в порядок подземные коммуникации капитальное асфальтирование на многих участках пока невозможно.

«Знаю и о состоянии улицы 30 сентября. Но там вопрос не только в асфальте, там вопрос коммуникаций. Поэтому если делать там ямочный ремонт, через некоторое время все поднимается, когда трубы начнут снова подводить», – отметил Беслан Эшба.

Мэр уточнил, что срок сдачи мусорного полигона в Гулрыпшском районе – декабрь 2022 года. После его открытия перестанут свозить мусор со всей столицы в Новый район, откуда потом его вывозят на полигон в город Гал. Понимая неудобства горожан, проживающих вблизи места временного сбора мусора, Эшба поделился, что вывоз мусора на такое дальнее расстояние сопряжен с существенными расходами из городского бюджета. Поэтому начала функционирования полигона в селе Кацикыт Гулрыпшского района ждут все. Чтобы изменить ситуацию, нужно еще немного времени.

«Хочу попросить вас и обращаюсь ко всем жителям Нового района – не думайте, что мы этим не живем. Ищем решения. Оно есть, но нужно немного времени, осталось несколько месяцев. В декабре если сдадут полигон, то в январе-феврале начнется массовый вывоз мусора. Для этого мы успели запастись техникой. Понимаю, что запах, крысы, но нам нужно немного времени», – сказал мэр.

В то же время мэр Сухума отметил, что будет усилена работа по уборке мусора в городе.

Беслан Эшба напомнил, что благодаря проведенной реформе, платежи населения за коммунальные услуги остаются в местной управе, чтобы из этих же средств помогать решать возникающие проблемы. И в первую очередь помощь будет оказываться многоквартирным домам с безупречной платежной дисциплиной, отметил мэр. Нередки случаи, когда именно от жителей домов, где не платят коммунальные услуги, поступает наибольшее количество заявлений и просьб решить ту или иную проблему.

«Так получается, что люди, которые добросовестно и вовремя платят, мы их деньгами решаем вопросы людей, которые не платят. Это нечестно и неправильно. Прекрасно понимаю, что вы должны видеть обратную связь, то есть работу самой местной управы. Все платежи за коммунальные услуги оставили у вас на месте, не забирает их город. В управе они аккумулируются, потом исходя из местных потребностей и пожеланий, здесь же и расходуются. Плюс еще наша возможность прийти на помощь. Эти платежи не идут на содержание и зарплаты самого аппарата управы. Их содержит бюджет города. Ваши платежи вместе с нашими возможностями дадут хороший результат. Прошу донести до соседей, друзей, родственников – можно из общей задолженности сделать график на два-три года, чтобы сильно не било по карману, по частям оплачивать и вносить платежи», – предложил мэр.

В Новом районе Сухума 136 многоквартирных домов. Начальник Управы №5 Эдуард Хашба рассказал, что из собранных в этом году платежей в 5 миллионов рублей, уже около 2 потрачено на благоустройство в самом районе.

«Все те деньги, на которые мы раньше должны были писать письма, пройти канцелярию, рассмотреть, и только потом могли что-то сделать, сейчас эти вопросы можем решать на месте. Все зависит от нас. Благодаря реформе, которую провел Беслан Федорович, и доверию к Новому району, с которого она началась, будут результаты. Чем дальше, тем больше увидим», – пообещал начальник Управы №5.

Хашба поделился, что Администрацией Сухума уже приобретены и скоро будут установлены несколько детских площадок в Новом районе. Также ремонтируются остановки.

«Помимо этого нам удалось порядка 27 лифтов восстановить, которые не работали после войны. Сейчас идет работа над восстановлением еще пяти - два лифта в Новом районе, по городу и на Адыгейской улице», – сказал Беслан Эшба.

Директор школы №5 Лиана Хварцкия, в которой проходила встреча, рассказала, что контингент учащихся увеличивается из года в год, в связи с чем актуален вопрос расширения помещений образовательного учреждения. Она поблагодарила Администрацию за оказанную помощь перед началом учебного года.

«300 парт выделено и нашим ученикам приятно сесть за эти парты. Выделили нашей школе четыре ноутбука. Контингент пятой школы растет. На данный момент 862 учащихся. Работаем уже в две смены. Радует, что контингент растет, но классных кабинетов не хватает», – сказала Хварцкия.

Директор 15-ой школы была скромна в выражении просьб и лишь пригласила мэра к себе в школу, чтобы он сам воочию увидел, в чем они нуждаются. Беслан Эшба обещал посетить школу. Он также отметил, что здание этой школы не подходит для учебного заведения.

Мэр поделился, что проект по восстановлению бывшего здания самой большой в районе 15 школы, готов, нужно найти финансирование. Руководство города надеялось включить ремонт в Инвестпрограмму, но на ближайшую трехлетку социальные объекты в нее не попали.

«Я приезжал с комиссией, смотрели, обмеряли, облетали дронами, специально все было замерено, у нас был готов проект. Работаем над этим, об этом знает премьер-министр. Был даже вариант под кадетскую школу или гимназию сделать. Проект готов, осталось только найти финансирование. Может, будут дополнительные возможности», – сказал глава Администрации Сухума.

После завершения встречи Беслан Эшба еще пообщался с жителями района, которые рассказывали о существующих проблемах ему лично.