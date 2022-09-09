ДВА ДНЯ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Первый день начался танцевально-игровым интерактивом на базе оздоровительного лагеря «Костер». Студенты Института культуры и искусств ТГУ провели мастер-класс по русскому народному танцу. Участники лагеря, посетили краеведческий музей и фабрику по выпуску куклы-неваляшки.

На базе школы Эко-тех состоялась встреча с главой администрации г. Котовска Алексеем Плахотниковым.

День завершился мастер-классом по национальным абхазским танцам, который провели сухумские школьники. У лагерного костра звучали русские и абхазские песни, легенды. Ребята рассказывали о традициях и обычаях своих народов. Во второй день участники проекта совместно с учащимися школы Эко-тех погрузились в образовательный процесс. Они решали задачи по физике, занимались 3D моделированием, обсуждали рассказы Чехова, анализировали древне славянские письменные источники, изучали строение растительной клетки под микроскопом.

На уроке искусства все с удовольствием осваивали азы игры на русских народных инструментах.

Завершающим стал урок технологии, на котором ребята пекли блины и разбившись на команды, соревновались в приготовлении коврижек. Заслуженной наградой стало чаепитие с ароматной выпечкой и блинами. Международная школа «Держи знания!» начала работу с 5 сентября на базе Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина.

На основании договора между Державинским университетом и Управлением образования г. Сухум, в работе школы принимают участие учителя и ученики Сухумских школ, и учащиеся профильных классов ТГУ.

Об этом сообщает сайт столицы.