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Абхазия Информ

ДВА ДНЯ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Новости Пятница, 09 сентября 2022 19:42
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ДВА ДНЯ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сухум. 9 сентября 2022. Абхазия-Информ. Участники Международной школы «Держи знания!» провели в городе Котовске Тамбовской области, сообщает Управление образования Администрации г. Сухум.

Первый день начался танцевально-игровым интерактивом на базе оздоровительного лагеря «Костер». Студенты Института культуры и искусств ТГУ провели мастер-класс по русскому народному танцу. Участники лагеря, посетили краеведческий музей и фабрику по выпуску куклы-неваляшки.

На базе школы Эко-тех состоялась встреча с главой администрации г. Котовска Алексеем Плахотниковым.

День завершился мастер-классом по национальным абхазским танцам, который провели сухумские школьники. У лагерного костра звучали русские и абхазские песни, легенды. Ребята рассказывали о традициях и обычаях своих народов. Во второй день участники проекта совместно с учащимися школы Эко-тех погрузились в образовательный процесс. Они решали задачи по физике, занимались 3D моделированием, обсуждали рассказы Чехова, анализировали древне славянские письменные источники, изучали строение растительной клетки под микроскопом.

На уроке искусства все с удовольствием осваивали азы игры на русских народных инструментах.

Завершающим стал урок технологии, на котором ребята пекли блины и разбившись на команды, соревновались в приготовлении коврижек. Заслуженной наградой стало чаепитие с ароматной выпечкой и блинами. Международная школа «Держи знания!» начала работу с 5 сентября на базе Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина.

На основании договора между Державинским университетом и Управлением образования г. Сухум, в работе школы принимают участие учителя и ученики Сухумских школ, и учащиеся профильных классов ТГУ.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 09 сентября 2022 19:46

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