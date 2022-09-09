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Абхазия Информ

ИНАР ЛАДАРИЯ ПОСЕТИЛ НАЦИОНАЛЬНУЮ АССАМБЛЕЮ НИКАРАГУА

Новости Пятница, 09 сентября 2022 19:55
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ИНАР ЛАДАРИЯ ПОСЕТИЛ НАЦИОНАЛЬНУЮ АССАМБЛЕЮ НИКАРАГУА

Сухум. 9 сентября 2022. Абхазия-Информ. Посол Абхазии в Никарагуа Инар Ладария посетил Национальную Ассамблею республики по приглашению  депутатской группы дружбы Никарагуа с Абхазией. Он поблагодарил депутатов за приглашение,  рассказал им об истории Абхазии и борьбе её  народа за независимость и суверенитет.

Депутаты Национальной Ассамблеи рассказали  послу о своей  деятельности и  выразили надежду на создание в абхазском Парламенте депутатской группы дружбы с Никарагуа, которая могла бы послужить укреплению межпарламентских связей законодательных органов  двух стран и обмену опытом.  

Посол Абхазии поддержал данное предложение.  «Уверен, что в ближайшее время в абхазском Парламенте будет создана подобная группа и межпарламентское сотрудничество будет активизировано», – сказал дипломат.

Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере.

Об этом сообщается на сайте МИД РА.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 09 сентября 2022 19:58

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