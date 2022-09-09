ИНАР ЛАДАРИЯ ПОСЕТИЛ НАЦИОНАЛЬНУЮ АССАМБЛЕЮ НИКАРАГУА

Сухум. 9 сентября 2022. Абхазия-Информ. Посол Абхазии в Никарагуа Инар Ладария посетил Национальную Ассамблею республики по приглашению депутатской группы дружбы Никарагуа с Абхазией. Он поблагодарил депутатов за приглашение, рассказал им об истории Абхазии и борьбе её народа за независимость и суверенитет.

Депутаты Национальной Ассамблеи рассказали послу о своей деятельности и выразили надежду на создание в абхазском Парламенте депутатской группы дружбы с Никарагуа, которая могла бы послужить укреплению межпарламентских связей законодательных органов двух стран и обмену опытом.

Посол Абхазии поддержал данное предложение. «Уверен, что в ближайшее время в абхазском Парламенте будет создана подобная группа и межпарламентское сотрудничество будет активизировано», – сказал дипломат.

Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере.

Об этом сообщается на сайте МИД РА.