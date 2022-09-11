ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ НАХОДИТСЯ С ВИЗИТОМ В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ

Сухум. 11 сентября 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания находится с визитом в Республике Адыгея. На административной границе главу государства встретил премьер-министр Азнаур Керашев. Гостей встречали хлебом-солью, национальными песнями и танцами.

Аслан Бжания и Мурат Кумпилов почтили память добровольцев, погибших в Отечественной войне народа Абхазии.

Визит президента в Республику Адыгея приурочен к Дню Победы и Независимости Абхазии. президент в эти дни встречается с добровольцами, семьями погибших в Отечественной войне народа Абхазии.



Также глава государства посещает северокавказские республики по случаю 100-летия со дня их образования.

Об этом сообщает сайт президента РА.