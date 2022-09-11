ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ НАХОДИТСЯ С ВИЗИТОМ В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ
Сухум. 11 сентября 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания находится с визитом в Республике Адыгея. На административной границе главу государства встретил премьер-министр Азнаур Керашев. Гостей встречали хлебом-солью, национальными песнями и танцами.
В составе делегации: руководитель Администрации президента Джансух Нанба, председатель Верховного суда РА Саида Бутба, министр культуры Даур Кове, депутат Народного Собрания-Парламента Леонид Лакербая, заместитель главного редактора «Алашара», зам. руководителя благотворительного фонда Ляля Чамагуа.
Аслан Бжания и Мурат Кумпилов почтили память добровольцев, погибших в Отечественной войне народа Абхазии.
Визит президента в Республику Адыгея приурочен к Дню Победы и Независимости Абхазии. президент в эти дни встречается с добровольцами, семьями погибших в Отечественной войне народа Абхазии.
Также глава государства посещает северокавказские республики по случаю 100-летия со дня их образования.
Об этом сообщает сайт президента РА.
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