ДЕЛЕГАЦИЯ АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ «ЙЫЙЫН МОЛОДЕЖИ-2022»

Сухум. 11 сентября 2022. Абхазия-Информ. Делегация молодежи из Республики Абхазия отправилась в город Уфу Республики Башкортостан для участия в Молодежном гражданском форуме Приволжского федерального округа «Йыйын молодежи-2022». Третий по счету молодежный форум пройдет с 12 по 14 сентября и представляет собой образовательно-культурный блок мероприятий с использованием трендовых и интерактивных форматов работы с молодежью. Форум объединит более 600 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет.

На форуме будут работать семь платформ. Среди них – дискуссионная платформа «Мәғәнә юлы» (для общественных деятелей, представителей студенчества и молодежных организаций); предпринимательская платформа «Йәшлек – бизнес» (для молодых предпринимателей); культурно-творческая платформа «Йөрәк юлы» (для молодых деятелей культуры и искусства); медиа-платформа «Яңы медиа» (для специалистов, ответственных за освещение отрасли молодежной политики в информационных каналах муниципальных образований); школьная платформа (для активистов школьного самоуправления); платформа для руководителей органов по молодежной политике в муниципальных образованиях.



Нашу республику на этом молодежном мероприятии представляют: педагог детской школы искусств № 1 имени К.В. Ковач Мадина Кутелия, юрист ГУ «Государственный внебюджетный фонд ОВ НА 1992-1993 гг.» Инал Инапшба, студен Сухумского музыкального училища имени А.Ч. Чичба, специалист PR- отдела СП ООО «Амобайл» Адгур Лазария, главный специалист-программист информационного отдела Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум Анна Голандзия и менеджер по продажам «Абаата» Занда Шанава.



Участие делегации РА в форуме стало возможным благодаря Государственному комитету РА по делам молодежи и спорту.

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Об этом сообщает сайт администрации столицы.