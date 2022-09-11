ОБНАРУЖЕНЫ И ИЗЪЯТЫ АППАРАТЫ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТЫ

Сухум. 11 сентября 2022. Абхазия-Информ. В результате проведения оперативных мероприятий в Очамчырском районе на заброшенной территории по ул. Баграта Шинкуба в г. Очамчыра сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции министерства внутренних дел совместно с департаментом по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Республики Абхазия при силовом сопровождении СОБР МВД выявлена ферма по добыче криптовалют, принадлежащая гражданину Аргун Ахре Родиковичу.