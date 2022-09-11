ОБНАРУЖЕНЫ И ИЗЪЯТЫ АППАРАТЫ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТЫ
Сухум. 11 сентября 2022. Абхазия-Информ. В результате проведения оперативных мероприятий в Очамчырском районе на заброшенной территории по ул. Баграта Шинкуба в г. Очамчыра сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции министерства внутренних дел совместно с департаментом по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Республики Абхазия при силовом сопровождении СОБР МВД выявлена ферма по добыче криптовалют, принадлежащая гражданину Аргун Ахре Родиковичу.
На момент прибытия оперативной группы по вышеуказанному адресу работало 45 майнинг-устройств.
За незаконное подключение к электросети и использование электрической энергии для осуществления добычи криптовалют в отношении владельца объекта составлен административный протокол по ч. 2 ст. 96 прим. 1 Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях.
Изъятые аппараты направлены на ответственное хранение в специализированный склад.
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