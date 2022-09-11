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Абхазия Информ

СИБИРСКИЕ УЧЁНЫЕ ОБСЛЕДОВАЛИ НА УСТОЙЧИВОСТЬ СУХУМСКИЙ МАЯК И ДРУГИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ АБХАЗИИ

Новости Воскресенье, 11 сентября 2022 16:24
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СИБИРСКИЕ УЧЁНЫЕ ОБСЛЕДОВАЛИ НА УСТОЙЧИВОСТЬ СУХУМСКИЙ МАЯК И ДРУГИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ АБХАЗИИ

Сухум. 11 сентября 2022. Абхазия-Информ. Сотрудники Научно-исследовательского центра «Экология» Сибирского отделения РАН совместно с коллегами из Института нефтегазовой геологии и геофизики обследовали инженерные сооружения на территории Республики Абхазия, сообщает ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ со ссылкой на издание СО РАН «Наука в Сибири».

Обследован, в том числе, Сухумский маяк, построенный в 1861 году. Установлено, что у Сухумского маяка две опоры из восьми потеряли устойчивость.

Также был обследован Гумистинский мост, который подвергался во время войны в Абхазии 1992-1993 гг. значительному воздействию. Ученые прошли с датчиками по всей длине моста и выявили проблемы устойчивости двух опор.

Геофизики провели оценку и бывшего здания Совета Министров АССР и действующего Абхазского государственного университета – оба объекта оказались устойчивыми, но имеют определенные риски, связанные как с нарушением целостности несущих конструкций, так и с обводнением грунтов основания.

Сибирские ученые также обследовали основанный в XIX веке Ново-Афонский монастырь. Ученые пришли к выводу об устойчивости сооружений Новоафонского монастыря.

Геофизики изучили и Ингур ГЭС.

«Уровень воды в Гальском «море» меняется в течение дня более чем на метр в естественных условиях работы. Выяснилось, что возникают проблемы с обходной фильтрацией и обводнениями – это может привести к разрушениям насыпной конструкции дамбы и протечкам», – отмечает издание «Наука в Сибири».

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Воскресенье, 11 сентября 2022 16:26

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