27 ЛЕТ СО ДНЯ ГИБЕЛИ ЮРИЯ ВОРОНОВА

В ходе расследования оперативно-следственной группой были установлены исполнители убийства, –Альберт Тарба (непосредственно застреливший профессора), Саид Ицлаев и Сулим Татаев. Пособниками бандитов оказались уроженцы села Члоу Очамчырского района братья Рафаэль и Роберт Цвижба. В ходе преследования пособникам киллеров удалось скрыться на территории Грузии, затем они переехали во Францию. Заказчики и мотивы преступления не установлены.

Сухум. 11 сентября 2022. Абхазия-Информ. Сегодня исполнилось 27 лет со дня гибели общественного и политического деятеля, советского и абхазского археолога и кавказоведа, исследователя доисторических, античных и средневековых древностей Абхазии и Сочи, в том числе Келасурской стены – Юрия Николаевича Воронова. Он был убит 11 сентября 1995 года в своей квартире в Сухуме.

Юрий Николаевич Воронов родился в 1941 году в селе Цебельда в Абхазии в усадьбе «Ясочка». Его жизнь как археолога началась рано, в 4 года, когда он вместе с матерью участвовал в раскопках могильников апсилов на территории усадьбы Вороновых. В 13 лет Юрий передал свою первую археологическую коллекцию в Абхазский государственный музей и принял участие в раскопках замка Баграта в Сухуме. Исследовал крепость в Хосте (остатки которой доныне находятся на территории тисо-самшитовой рощи) и составил план фортификационного сооружения.

Окончил Ленинградский университет (1965). Кандидат исторических наук (1971); доктор исторических наук (1985); профессор Абхазского университета; член-корр. Международной Славянской Академии. Директор Цебельдинского историко-культурного заповедника; почётный гражданин села Цебельда; депутат Верховного Совета Республики Абхазия (1990-1995). После грузино-абхазской войны 1992—1993 гг. и до своей смерти – председатель Конгресса русских общин соотечественников России в Абхазии и вице-премьер правительства Абхазии.

Воронов считается первооткрывателем (1959 год) Цебельдинской археологической культуры – будучи ещё школьником, и в последующем в её изучение он внёс огромный вклад – как учёный.

Воронов был основателем краеведческого музея в Гагре. Занимался политикой, был одним из ведущих идеологов независимости Абхазии.

Похоронен у стен Абхазского государственного музея в Сухуме. Его именем названа сухумская улица.