АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ИНАУГУРАЦИИ МУРАТА КУМПИЛОВА

Аслан Бжания от имени народа Абхазии и от себя лично поздравил Мурата Кумпилова с вступлением в должность главы Республики Адыгея.

Сухум. 11 сентября 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в церемонии инаугурации главы Республики Адыгея. Мурат Кумпилов избран на второй срок главой Республики Адыгея. На церемонии присутствовали первый президент Адыгеи Аслан Джаримов, главы северокавказских республик, российские политики.

«Вы – опытный политик, государственный деятель, под чьим руководством Республика Адыгея достигла больших успехов в социально-экономическом развитии. Благодаря Вашей энергии, неустанному труду Вы заслужили уважение и любовь своего народа, как мудрый политик и грамотный управленец», – отметил глава государства.

Президент считает, что деятельность М. Кумпилова, направленная на укрепление многовековых братских отношений, вызывает уважение.

«Должен подчеркнуть роль добровольческого движения, которую сложно переоценить. Братья – адыги встали на защиту нашей страны. Многие сложили свои головы за Свободу и Независимость нашего государства. Сегодня перед руководителем республики стоят нелегкие задачи, и я уверен, что Ваш профессионализм и авторитет послужат прочной основой для успешной реализации актуальных задач на благо дальнейшего процветания Республики Адыгея», – сказал Аслан Бжания.

Он пожелал избранному М. Кумпилову успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа Адыгеи.