АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ИНАУГУРАЦИИ МУРАТА КУМПИЛОВА
Сухум. 11 сентября 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в церемонии инаугурации главы Республики Адыгея. Мурат Кумпилов избран на второй срок главой Республики Адыгея. На церемонии присутствовали первый президент Адыгеи Аслан Джаримов, главы северокавказских республик, российские политики.
Аслан Бжания от имени народа Абхазии и от себя лично поздравил Мурата Кумпилова с вступлением в должность главы Республики Адыгея.
Президент считает, что деятельность М. Кумпилова, направленная на укрепление многовековых братских отношений, вызывает уважение.
«Должен подчеркнуть роль добровольческого движения, которую сложно переоценить. Братья – адыги встали на защиту нашей страны. Многие сложили свои головы за Свободу и Независимость нашего государства. Сегодня перед руководителем республики стоят нелегкие задачи, и я уверен, что Ваш профессионализм и авторитет послужат прочной основой для успешной реализации актуальных задач на благо дальнейшего процветания Республики Адыгея», – сказал Аслан Бжания.
Он пожелал избранному М. Кумпилову успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа Адыгеи.